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SAUDI-POLITICS-DIPLOMACY-INVESTMENTAFP

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840 juta riyal: Transfer besar Al Hilal resmi tuntas

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Zaeem memulai babak baru dalam sejarah olahraga Saudi

Perusahaan "Kingdom Holding" pada hari Selasa ini menuntaskan akuisisi 70 persen saham perusahaan klub Al Hilal dari Dana Investasi Publik, setelah memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan internal transaksi tersebut, serta melunasi imbalan finansial secara penuh sebesar 840 juta riyal.

Al Hilal mengumumkan "rampungnya akuisisi 'Kingdom Holding' atas 70% saham klub" dalam sebuah pernyataan resmi.

Di sisi lain, perusahaan "Kingdom Holding" menyatakan dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan di situs "Tadawul Saudi" bahwa transaksi tersebut rampung pada 1 September 2026, setelah memperoleh seluruh persetujuan regulasi yang diperlukan dan surat pernyataan tidak keberatan, di samping menuntaskan persyaratan internal yang tertuang dalam perjanjian jual beli saham.

Dengan demikian, "Kingdom Holding", yang dewan direksinya dipimpin oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan klub Al Hilal, sementara Dana Investasi Publik mempertahankan sisa saham sebesar 30 persen.

  • Penilaian ekuitas

    Kesepakatan ini dibangun atas dasar penilaian ekuitas kepemilikan perusahaan klub Al Hilal senilai 1,2 miliar riyal, yang merupakan penilaian mewakili 100 persen dari total ekuitas kepemilikan perusahaan. Dengan demikian, nilai finansial untuk saham yang diakuisisi oleh "Kingdom Holding", yang mencapai 70 persen, adalah sebesar 840 juta riyal.

    "Kingdom Holding" menegaskan bahwa nilai finansial tersebut tidak berubah dari yang telah diumumkan sebelumnya, dan bahwa perkembangan terakhir tidak menghasilkan biaya baru apa pun yang terkait dengan kesepakatan ini.

    Perusahaan sebelumnya telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Public Investment Fund pada 16 April 2026, sebelum menyelesaikan prosedur penutupan sekitar empat bulan setengah kemudian.

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  • Awal kisah: peluang menjanjikan dan menciptakan nilai berkelanjutan

    Saat pengumuman perjanjian jual beli, nilai total perusahaan klub Al Hilal ditaksir sekitar 1,4 miliar riyal, sementara penilaian ekuitas kepemilikan, yang menjadi dasar nilai transaksi, mencapai 1,2 miliar riyal.

    Kedua istilah tersebut dibedakan; nilai perusahaan merepresentasikan nilai perusahaan pada tingkat aktivitas usaha, sedangkan ekuitas kepemilikan merepresentasikan nilai yang menjadi milik para pemegang saham, dan dari sinilah dihitung nilai kepemilikan saham sebesar 70 persen yang mencapai 840 juta riyal.

    Dana Investasi Publik telah menjadi pemegang saham utama di perusahaan klub Al Hilal sejak Juli 2023, dalam kerangka proyek investasi dan privatisasi klub-klub olahraga, yang juga mencakup klub Al Ittihad, Al Ahli, dan Al Nassr. 

    Dana tersebut menyatakan, ketika mengumumkan perjanjian itu, bahwa transaksi ini sejalan dengan strateginya yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dan mendaur ulang modal dalam perekonomian lokal, mendukung pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi, di samping berkontribusi dalam menciptakan peluang transformatif di dalam sektor olahraga serta mendorong pertumbuhannya.

    Ditambahkan bahwa akuisisi oleh "Kingdom Holding" mencerminkan kemampuannya dalam mengidentifikasi peluang menjanjikan dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham dan perekonomian nasional, sekaligus selaras dengan arah kebijakannya untuk mendiversifikasi investasi di sektor-sektor vital yang memiliki dampak ekonomi dan sosial.

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  • Target ambisius: babak baru di Al Hilal

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, "Kingdom Holding" bertugas mendukung perusahaan klub Al Hilal dalam memperkuat kinerja komersialnya, memperluas kemitraan internasionalnya, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur olahraga sesuai standar global.

    Pangeran Alwaleed bin Talal, Ketua Dewan Direksi "Kingdom Holding", mengatakan segera setelah pengumuman kesepakatan pada April lalu bahwa Al Hilal adalah "simbol nasional dan sumber kebanggaan serta harga diri", seraya menilai bahwa akuisisi ini mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap peran olahraga sebagai kekuatan pembangunan bagi ekonomi dan masyarakat.

    Di sisi lain, Yazeed bin Abdulrahman Al-Humaid, Kepala Manajemen Umum Investasi Timur Tengah dan Afrika Utara di Dana Investasi Publik, mengatakan bahwa dana tersebut bangga berkontribusi dalam transformasi sektor olahraga dan meningkatkan daya tariknya bagi para investor, serta membangun hasil berkelanjutan yang mencakup para pemain, suporter, dan masyarakat lokal.

    Al-Humaid menambahkan bahwa dana tersebut telah menetapkan target ambisius untuk masa depan klub-klub, dan berupaya memampukan mereka meraih kesuksesan baik di level olahraga maupun komersial, serta memperkuat keberlanjutan finansial dalam jangka panjang.

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