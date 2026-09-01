Perusahaan "Kingdom Holding" pada hari Selasa ini menuntaskan akuisisi 70 persen saham perusahaan klub Al Hilal dari Dana Investasi Publik, setelah memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan internal transaksi tersebut, serta melunasi imbalan finansial secara penuh sebesar 840 juta riyal.

Al Hilal mengumumkan "rampungnya akuisisi 'Kingdom Holding' atas 70% saham klub" dalam sebuah pernyataan resmi.

Di sisi lain, perusahaan "Kingdom Holding" menyatakan dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan di situs "Tadawul Saudi" bahwa transaksi tersebut rampung pada 1 September 2026, setelah memperoleh seluruh persetujuan regulasi yang diperlukan dan surat pernyataan tidak keberatan, di samping menuntaskan persyaratan internal yang tertuang dalam perjanjian jual beli saham.

Dengan demikian, "Kingdom Holding", yang dewan direksinya dipimpin oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan klub Al Hilal, sementara Dana Investasi Publik mempertahankan sisa saham sebesar 30 persen.