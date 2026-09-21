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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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5 Hal yang Membuat Gelar Piala Teluk Berikutnya Menjadi Milik Saudi!

FEATURES
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Oman vs Saudi Arabia
Oman
Arab Saudi
Kuwait
Oman

Apa yang menanti Saudi Arabia?

Setiap kali jadwal Piala Teluk semakin dekat, perhitungan pun dimulai dan prediksi terus berubah, namun edisi ke-27 tampak berbeda bagi timnas Arab Saudi, yang kali ini memasuki turnamen di tengah sejumlah faktor yang mungkin memberinya keunggulan penting dalam perlombaan meraih gelar.

Arab Saudi tidak akan menjalani "Khaliji 27" sebagai tim yang hanya berupaya melewati fase grup, melainkan akan tampil di hadapan para pendukungnya dan di kandang sendiri, dengan daftar pemain yang dipilih secara cermat oleh Georgios Donis, serta dengan generasi baru yang ingin membuktikan diri, setelah perubahan besar yang terjadi pada wajah timnas dalam periode terakhir.

Dan dengan sepak bola yang tetap terbuka bagi segala kemungkinan, ada 5 hal secara spesifik yang menjadikan timnas Arab Saudi salah satu kandidat terkuat untuk bersaing memperebutkan Piala Teluk, dan mungkin merebutnya kembali setelah absen dalam waktu yang lama.

  • Tuan rumah dan dukungan suporter: senjata tambahan Arab Saudi

    Salah satu faktor yang menguntungkan Timnas Arab Saudi adalah penyelenggaraan turnamen di negeri sendiri, di mana Jeddah menjadi tuan rumah pertandingan "Piala Teluk 27" pada periode 23 September hingga 6 Oktober. Pertandingan-pertandingan turnamen ini digelar di dua stadion, yakni Stadion King Abdullah Sports City "Al-Inma" dan Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

    Yang terpenting bagi Arab Saudi adalah ketiga pertandingannya di babak grup akan berlangsung di Stadion Al-Inma, dimulai dari laga melawan Kuwait pada 23 September, kemudian Oman pada 26 September, sebelum menghadapi Irak pada penutup babak pertama pada 29 September.

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    Hal ini memberikan Timnas Arab Saudi keunggulan yang jelas dari sisi kebiasaan terhadap stadion dan atmosfer serta tidak perlunya berpindah antarkota, ditambah dukungan suporter yang diharapkan, faktor-faktor yang bisa memainkan peran penting terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial.

    Yang menarik, Arab Saudi sebelumnya pernah menjuarai Piala Teluk saat menjadi tuan rumah turnamen pada tahun 2002, setelah memuncaki persaingan tanpa kekalahan, sehingga pengalaman bermain di kandang dan di hadapan pendukung sendiri tetap menjadi salah satu kenangan positif dalam sejarah Arab Saudi di turnamen ini.

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    Denis punya peluang membangun timnas baru

    Faktor kedua berkaitan dengan pelatih Georgios Donis, yang memasuki turnamen dengan daftar pemain yang sangat berbeda dari nama-nama yang tampil bersama tim nasional di Piala Dunia 2026.

    Daftar pemain Arab Saudi mencakup 26 pemain, dan diwarnai absennya sejumlah nama yang biasa dilihat para suporter bersama tim nasional, di antaranya Salem Al-Dawsari dan Saud Abdulhamid, bersama sejumlah pemain lain dari Mundial 2026, sementara sekelompok wajah baru mendapatkan kesempatan mereka dalam daftar tersebut.

    Kehadiran nama-nama seperti Saleh Abu Al-Shamat, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohammed Mahzari, dan Zakaria Hawsawi, di samping para pemain yang memiliki pengalaman internasional seperti Mohammed Al-Owais, Mohammed Kanno, Hassan Al-Tambakti, dan Firas Al-Buraikan, memberikan Donis perpaduan antara pengalaman dan pemain muda.

    Di sinilah turnamen ini bisa berubah menjadi titik penting dalam membangun tim nasional yang baru, terutama karena para pemain baru memasuki kompetisi dengan motivasi besar untuk membuktikan diri, sementara para pemain berpengalaman menyadari bahwa turnamen ini merupakan peluang untuk mengembalikan tim nasional Arab Saudi ke podium juara.

  • Jalan yang jelas

    Mungkin grup Arab Saudi tidak bisa disebut mudah, setelah undian menempatkannya bersama Irak, Oman, dan Kuwait, yang merupakan tim-tim dengan sejarah dan pengalaman besar di turnamen Teluk.

    Namun pada saat yang sama, gambarannya terlihat jelas di hadapan Donis dan para pemainnya, sebab Arab Saudi mengenal ketiga pesaingnya, dan jadwal pertandingan juga memberinya kesempatan untuk menghadapi turnamen ini langkah demi langkah, dimulai dari Kuwait, kemudian Oman, sebelum berhadapan dengan Irak pada laga terakhir.

    Pertandingan terakhir melawan Irak bisa jadi yang paling penting dari sisi hitungan dan teknis, tetapi laga itu akan datang setelah dua pertandingan yang selama itu tim Arab Saudi dapat menentukan posisinya di grup lebih awal, sesuatu yang bisa memberinya ruang lebih besar untuk menghadapi laga ketiga.

    Dengan demikian, tingkat kesulitan grup ini tidak selalu berarti menjadi rintangan bagi Arab Saudi, justru bisa menjadi faktor yang membantunya meningkatkan level konsentrasi sejak awal, alih-alih memasuki turnamen dengan pertandingan-pertandingan mudah lalu menghadapi ujian berat di babak gugur.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    Gelar itu bukan hal asing

    Ketika berbicara soal Piala Teluk, timnas Arab Saudi memiliki sejarah yang membuatnya selalu diperhitungkan dalam turnamen ini, meski sudah lama tidak meraih gelar.

    Arab Saudi pernah menjuarai Piala Teluk sebanyak 3 kali, yakni pada edisi 1994, 2002, dan 2003, serta menjadi runner-up di sejumlah edisi lainnya, yang menegaskan bahwa timnas Arab Saudi selalu hadir di babak-babak lanjutan turnamen ini.

    Yang paling mencolok, gelar terakhir Arab Saudi diraih lebih dari dua dekade lalu, ketika Arab Saudi menjuarai "Piala Teluk 16" di Kuwait pada 2003, setelah menjadi yang teratas dalam turnamen dengan koleksi 14 poin tanpa kekalahan, sekaligus meraih gelar ketiga dalam sejarah kompetisi ini dan yang kedua secara beruntun.

    Dari sinilah, "Piala Teluk 27" menjadi peluang baru untuk mengakhiri absennya gelar dalam waktu yang begitu lama, terlebih turnamen ini kembali digelar di tanah Arab Saudi, hal yang membuat gagasan tentang gelar keempat hadir begitu kuat dalam perhitungan para suporter maupun timnas.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Generasi yang ingin menulis kisah berbeda

    Faktor kelima mungkin adalah yang paling erat kaitannya dengan kondisi psikologis para pemain timnas Saudi, sebab daftar pemain terbaru memuat sejumlah besar pemain yang tengah mencari pembuktian diri di level internasional.

    Kehadiran pemain seperti Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, dan Sultan Mandash memberi Donis beragam pilihan, di saat timnas tetap mempertahankan elemen-elemen yang mampu memberikan sejumlah pengalaman kepada skuad, seperti Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Buraikan, dan Al-Hamdan.

    Absennya sejumlah nama besar juga meningkatkan tuntutan tanggung jawab bagi para pemain yang ada, karena setiap pemain yang mendapatkan kesempatan bermain menyadari bahwa turnamen ini bisa menjadi salah satu momen terpenting di awal perjalanannya bersama timnas senior, sesuatu yang bisa menciptakan situasi persaingan di dalam skuad.

    Pada akhirnya, tidak ada satu pun dari faktor-faktor ini yang bisa dianggap sebagai jaminan gelar juara, sebab turnamen Teluk selalu dikenal dengan kejutan dan kedekatan level antartim. Namun, berkumpulnya faktor tuan rumah dan dukungan suporter, daftar pemain baru, seorang pelatih yang berupaya membangun tim yang berbeda, sejarah kuat di turnamen ini, serta motivasi besar pada sekelompok pemain, membuat timnas Saudi memasuki "Piala Teluk 27" dengan lebih dari satu alasan untuk memimpikan gelar keempat.

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