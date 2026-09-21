5 Hal yang Membuat Gelar Piala Teluk Berikutnya Menjadi Milik Saudi!

Setiap kali jadwal Piala Teluk semakin dekat, perhitungan pun dimulai dan prediksi terus berubah, namun edisi ke-27 tampak berbeda bagi timnas Arab Saudi, yang kali ini memasuki turnamen di tengah sejumlah faktor yang mungkin memberinya keunggulan penting dalam perlombaan meraih gelar.

Arab Saudi tidak akan menjalani "Khaliji 27" sebagai tim yang hanya berupaya melewati fase grup, melainkan akan tampil di hadapan para pendukungnya dan di kandang sendiri, dengan daftar pemain yang dipilih secara cermat oleh Georgios Donis, serta dengan generasi baru yang ingin membuktikan diri, setelah perubahan besar yang terjadi pada wajah timnas dalam periode terakhir.

Dan dengan sepak bola yang tetap terbuka bagi segala kemungkinan, ada 5 hal secara spesifik yang menjadikan timnas Arab Saudi salah satu kandidat terkuat untuk bersaing memperebutkan Piala Teluk, dan mungkin merebutnya kembali setelah absen dalam waktu yang lama.