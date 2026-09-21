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5 Hal yang Membuat Gelar Piala Teluk 27 "Milik Saudi"!

FEATURES
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Oman vs Saudi Arabia
Oman
Arab Saudi
Kuwait
Oman

Apa yang dinanti Timnas Arab Saudi?

Semakin dekat waktu bergulirnya Piala Teluk, semakin bermunculan berbagai perhitungan dan berubah pula prediksi, namun edisi ke-27 terlihat berbeda bagi timnas Arab Saudi, yang kali ini memasuki turnamen di tengah sejumlah faktor yang bisa memberinya keunggulan penting dalam persaingan merebut gelar.

Arab Saudi tidak akan menjalani "Khaleeji 27" sebagai timnas yang hanya mencari cara untuk melewati fase grup, melainkan akan tampil di hadapan para pendukungnya dan di kandang sendiri, dengan skuad yang dipilih secara cermat oleh Georgios Donis, dan dengan generasi baru yang ingin membuktikan diri, setelah perubahan besar yang terjadi pada wajah timnas dalam periode terakhir.

Dan mengingat sepakbola tetap terbuka untuk segala kemungkinan, ada 5 hal secara spesifik yang menjadikan timnas Arab Saudi salah satu kandidat terkuat untuk bersaing memperebutkan Piala Teluk, dan mungkin merebutnya kembali setelah absen dalam waktu yang lama.

  • Tuan Rumah dan Dukungan Suporter: Senjata Tambahan Arab Saudi

    Salah satu keunggulan yang berpihak kepada timnas Arab Saudi adalah penyelenggaraan turnamen di tanah sendiri, di mana Jeddah menjadi tuan rumah kompetisi "Piala Teluk 27" pada periode 23 September hingga 6 Oktober. Pertandingan turnamen ini digelar di dua stadion, yakni Kota Olahraga Raja Abdullah "Al-Inma" dan Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal.

    Yang lebih penting bagi Arab Saudi, ketiga pertandingan mereka di babak grup akan digelar di Stadion Al-Inma, dimulai dari laga melawan Kuwait pada 23 September, kemudian Oman pada 26 September, sebelum menghadapi Irak di penutup babak pertama pada 29 September.

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    Hal ini memberikan keunggulan yang jelas bagi timnas Arab Saudi dari sisi kebiasaan terhadap stadion dan suasana serta tidak perlu berpindah antarkota, di samping dukungan suporter yang diharapkan. Faktor-faktor ini bisa memainkan peran penting terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial.

    Yang menarik, Arab Saudi sebelumnya pernah menjadi juara Piala Teluk ketika menjadi tuan rumah turnamen pada 2002, setelah memuncaki kompetisi tanpa kekalahan, sehingga pengalaman bermain di kandang dan di hadapan pendukung sendiri tetap menjadi salah satu kenangan positif dalam sejarah Arab Saudi di turnamen ini.

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    Denis Punya Kesempatan Membentuk Timnas Baru

    Faktor kedua berkaitan dengan pelatih Georgios Donis, yang memasuki turnamen dengan daftar pemain yang sangat berbeda dari nama-nama yang tampil bersama timnas di Piala Dunia 2026.

    Skuad Arab Saudi mencakup 26 pemain, dan menyaksikan absennya sejumlah nama yang biasa dilihat para suporter bersama timnas, di antaranya Salem Al-Dawsari dan Saud Abdulhamid, di samping sejumlah pemain lain dari Piala Dunia 2026, sementara sekelompok wajah baru mendapatkan kesempatan mereka dalam daftar tersebut.

    Kehadiran nama-nama seperti Saleh Abu Al-Shamat, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohammed Mahzari, dan Zakaria Housawi, di samping unsur-unsur yang memiliki pengalaman internasional seperti Mohammed Al-Owais, Mohammed Kanno, Hassan Al-Tambakti, dan Firas Al-Buraikan, memberi Donis perpaduan antara pengalaman dan kaum muda.

    Dan di sini turnamen bisa berubah menjadi titik penting dalam membangun timnas baru, terutama karena para pemain baru memasuki kompetisi dengan dorongan besar untuk membuktikan diri mereka, sementara para pemain berpengalaman menyadari bahwa turnamen ini merupakan peluang untuk mengembalikan timnas Arab Saudi ke podium juara.

  • Jalan yang jelas

    Mungkin grup Arab Saudi tidak bisa disebut mudah, setelah undian menempatkannya bersama Irak, Oman, dan Kuwait, yaitu tim-tim yang memiliki sejarah dan pengalaman besar di turnamen Teluk.

    Namun pada saat yang sama, gambarannya tampak jelas bagi Donis dan para pemainnya, sebab Arab Saudi mengenal ketiga rivalnya, dan jadwal pertandingan pun memberinya kesempatan untuk menghadapi turnamen selangkah demi selangkah, dimulai dari Kuwait, lalu Oman, sebelum berbenturan dengan Irak pada laga terakhir.

    Pertandingan terakhir melawan Irak mungkin menjadi yang paling penting dari sisi hitung-hitungan dan teknis, tetapi laga itu akan datang setelah dua pertandingan yang selama itu tim Arab Saudi bisa menentukan posisinya di grup lebih awal, sesuatu yang mungkin memberinya ruang lebih besar untuk menghadapi laga ketiga.

    Dengan demikian, sulitnya grup ini tidak selalu berarti menjadi rintangan bagi Arab Saudi, justru bisa menjadi faktor yang membantunya meningkatkan level fokus sejak awal, alih-alih memasuki turnamen dengan pertandingan-pertandingan mudah lalu menghadapi ujian berat di babak gugur.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    Gelar itu bukan hal asing

    Dalam hal Piala Teluk, timnas Arab Saudi memiliki sejarah yang membuatnya selalu diperhitungkan dalam persaingan turnamen, meski telah lama menjauh dari gelar juara.

    Arab Saudi pernah menjuarai Piala Teluk sebanyak 3 kali, yakni pada edisi 1994, 2002, dan 2003, serta menempati posisi runner-up di sejumlah edisi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa timnas Arab Saudi selalu hadir di babak-babak lanjutan turnamen.

    Yang lebih menarik, gelar terakhir Arab Saudi diraih lebih dari dua dekade lalu, ketika Arab Saudi menjuarai "Khaleeji 16" di Kuwait pada 2003, setelah memuncaki turnamen dengan raihan 14 poin tanpa kekalahan, sehingga meraih gelar ketiganya dalam sejarah kompetisi dan yang kedua secara beruntun.

    Dari sinilah, "Khaleeji 27" menjadi peluang baru untuk mengakhiri absennya yang panjang ini, terutama karena turnamen kembali digelar di tanah Arab Saudi, sehingga gagasan meraih gelar keempat hadir begitu kuat dalam perhitungan para suporter dan timnas.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Generasi yang ingin menulis kisah yang berbeda

    Faktor kelima mungkin menjadi yang paling berkaitan dengan kondisi mental para pemain timnas Arab Saudi, sebab daftar pemain terbaru memuat sejumlah besar pemain yang berupaya membuktikan diri di level internasional.

    Kehadiran pemain seperti Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, dan Sultan Mandash memberikan banyak pilihan bagi Donis, sementara pada saat yang sama timnas tetap mempertahankan elemen-elemen yang mampu memberikan pengalaman kepada tim, seperti Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Buraikan, dan Al-Hamdan.

    Absennya sejumlah nama besar juga meningkatkan beban tanggung jawab bagi mereka yang ada, karena setiap pemain yang mendapatkan kesempatan bermain menyadari bahwa turnamen ini bisa menjadi salah satu babak terpenting di awal perjalanannya bersama timnas senior, hal yang dapat menciptakan persaingan di dalam skuad.

    Pada akhirnya, tidak satu pun dari faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai jaminan gelar juara, sebab turnamen Piala Teluk selalu dikenal dengan kejutan-kejutan dan level yang berdekatan. Namun, berkumpulnya faktor tuan rumah dan dukungan suporter, daftar pemain baru, pelatih yang berupaya membangun tim yang berbeda, sejarah kuat di turnamen ini, serta motivasi besar di kalangan sejumlah pemain, membuat timnas Arab Saudi memasuki "Piala Teluk 27" dengan lebih dari satu alasan untuk memimpikan gelar keempat.

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