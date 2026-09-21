Semakin dekat waktu bergulirnya Piala Teluk, semakin bermunculan berbagai perhitungan dan berubah pula prediksi, namun edisi ke-27 terlihat berbeda bagi timnas Arab Saudi, yang kali ini memasuki turnamen di tengah sejumlah faktor yang bisa memberinya keunggulan penting dalam persaingan merebut gelar.

Arab Saudi tidak akan menjalani "Khaleeji 27" sebagai timnas yang hanya mencari cara untuk melewati fase grup, melainkan akan tampil di hadapan para pendukungnya dan di kandang sendiri, dengan skuad yang dipilih secara cermat oleh Georgios Donis, dan dengan generasi baru yang ingin membuktikan diri, setelah perubahan besar yang terjadi pada wajah timnas dalam periode terakhir.

Dan mengingat sepakbola tetap terbuka untuk segala kemungkinan, ada 5 hal secara spesifik yang menjadikan timnas Arab Saudi salah satu kandidat terkuat untuk bersaing memperebutkan Piala Teluk, dan mungkin merebutnya kembali setelah absen dalam waktu yang lama.