5 Faktor yang Menjanjikan Barcelona Akan Melakukan Comeback di Madrid

Meskipun kalah 0-2 dari Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, Barcelona memiliki beberapa alasan yang membuatnya yakin dapat membalikkan keadaan dan lolos ke semifinal.

Barcelona berambisi untuk melewati rintangan Atletico Madrid, guna melanjutkan perjalanannya dalam perebutan gelar Liga Champions, yang telah absen dari lemari trofi Barça sejak edisi 2015.

Barcelona akan bertandang ke markas Atletico Madrid pada Selasa mendatang, dalam leg kedua babak perempat final, di Stadion Metropolitano.

Meskipun tugas ini sulit, Barcelona memiliki kombinasi sejarah, statistik, motivasi, dan elemen teknis yang membuatnya mampu bermimpi akan "remontada" baru melawan Atletico Madrid.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyoroti faktor-faktor utama yang membuat Barcelona yakin akan mampu melakukan remontada melawan Atlético Madrid.

