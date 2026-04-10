FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

5 Faktor yang Menjanjikan Barcelona Akan Melakukan Comeback di Madrid

Meskipun kalah 0-2 dari Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, Barcelona memiliki beberapa alasan yang membuatnya yakin dapat membalikkan keadaan dan lolos ke semifinal.

Barcelona berambisi untuk melewati rintangan Atletico Madrid, guna melanjutkan perjalanannya dalam perebutan gelar Liga Champions, yang telah absen dari lemari trofi Barça sejak edisi 2015.

Barcelona akan bertandang ke markas Atletico Madrid pada Selasa mendatang, dalam leg kedua babak perempat final, di Stadion Metropolitano.

Meskipun tugas ini sulit, Barcelona memiliki kombinasi sejarah, statistik, motivasi, dan elemen teknis yang membuatnya mampu bermimpi akan "remontada" baru melawan Atletico Madrid.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyoroti faktor-faktor utama yang membuat Barcelona yakin akan mampu melakukan remontada melawan Atlético Madrid.

Baca juga

Pérez menyusun rencananya untuk merestrukturisasi Real Madrid

    Rekor positif dan 10 kali comeback

    Barcelona memiliki kenangan baru-baru ini yang membangkitkan optimisme, di mana tim asuhan Hans Flick berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-2 di Stadion Metropolitano pada tahun 2025, dan akhirnya menang dengan skor 4-2.

    Selain itu, mereka juga berhasil membalikkan ketertinggalan 0-1 musim ini menjadi kemenangan 3-1, hasil yang cukup untuk memaksa perpanjangan waktu.

    Selain itu, Barcelona juga berhasil mengalahkan Atlético Madrid dengan skor 3-0 pada leg kedua semifinal Copa del Rey, di Stadion Camp Nou.

    Di sisi lain, Barcelona telah melakukan 10 kali comeback musim ini, dengan 7 di La Liga dan 3 di Liga Champions.

    Nomor Eropa yang memberi harapan... dan kembalinya De Jong

    Meskipun tugasnya sulit, Barcelona berhasil membalikkan keadaan dalam 5 dari 12 kesempatan, saat tertinggal dua gol di Liga Champions, sebuah angka yang memberikan harapan, meskipun sebagian besar di antaranya terjadi di kandang sendiri.

    Di sisi lain, tim Catalan ini akan kembali diperkuat oleh bintang asal Belanda, Frenkie de Jong, yang menjadi dukungan besar bagi lini tengah.

    Selain itu, Pedri akan diistirahatkan dalam Derby Katalonia di La Liga, agar siap secara fisik menghadapi Los Rojiblancos, meskipun Pau Kubarsi absen karena skorsing.

    Mengubah rasa putus asa menjadi motivasi yang kuat

    Kekalahan itu meninggalkan bekas yang jelas pada para pemain, terutama Lamine Yamal dan Gavi, namun rasa kecewa itu berubah menjadi motivasi yang kuat di ruang ganti, untuk membalas dengan tegas.

    Kejutan kekalahan itu terpancar dari raut wajah Yamal setelah pertandingan berakhir, di mana ia tampak sangat terpukul, begitu pula dengan Gavi, yang terlihat menangis, serta rekan-rekan setimnya yang lain.

    Ruang ganti Barça dipenuhi dengan kemarahan dan tekad untuk membalikkan hasil, dan pelatih Hans Flick adalah orang pertama yang meyakini hal itu.

    Baca juga

    Satu-satunya pilihan bagi Barcelona setelah keluhan FIFA

