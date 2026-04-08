Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

5 alasan.. mengapa Bayern menuntaskan babak pertama dari laga puncak Eropa melawan Real?

نوير وامبابي وأخطاء الدفاع.. كيف فرض البافاري dominasinya di markas Los Blancos?

Bayern Munich pantas meraih kemenangan di kandang Real Madrid, pada babak pertama dari duel Eropa mereka untuk memperebutkan tiket ke semifinal Liga Champions.

Bayern pulang ke Munich dengan kemenangan berharga 2-1 pada Selasa malam kemarin dalam laga yang menyerupai final lebih awal turnamen antara dua raksasa, yang juga menjadi kemenangan pertama tim Bavaria di Santiago Bernabeu sejak 25 tahun lalu.

Meski statistik pertandingan menunjukkan angka kedua tim relatif berimbang, Bayern Munich memaksakan dominasinya atas laga, sementara Real Madrid memilih mengandalkan serangan balik, lalu keluar dari area pertahanannya pada 15 menit terakhir setelah tertinggal oleh gol kedua, yang berujung pada gol untuk memperkecil selisih.

Alasan keunggulan Bayern Munich atas Real Madrid beragam, namun Kooora menampilkan 5 yang paling menonjol pada baris-baris berikut.

    Pertahanan yang buruk sekali

    Pertahanan Real Madrid masih mengalami sejumlah masalah, dan laga melawan Bayern Munich menjadi bukti baru akan hal itu musim ini.

    Selain buruknya penempatan posisi dan pengawalan dari para pemain lini belakang, pertandingan kontra tim Bavaria itu juga diwarnai kesalahan individu yang katastrofik, salah satunya berujung pada kebobolan gol kedua setelah bola hilang pada awal babak kedua.

    Thiago Pitarch, gelandang, juga memberikan “hadiah” kepada Serge Gnabry di depan gawang, tetapi bintang Jerman itu tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan baik.

    Gol pertama yang dicetak Luis Díaz menegaskan masalah yang terus berulang di jantung pertahanan Real Madrid, ketika Gnabry dengan mudah mengirim umpan terobosan kepada penyerang Kolombia itu, yang lalu mendapati dirinya berhadapan langsung dengan kiper, di tengah absennya para bek.

    Dean Huijsen menjadi titik lemah yang jelas di lini belakang tim, sehingga ia menjadi pergantian pertama pelatih Álvaro Arbeloa, yang menggantinya dengan Éder Militão yang baru pulih dari cedera.

    Kalau bukan karena kecerobohan para penyerang Bayern Munich dalam lebih dari satu momen di depan gawang, Bayern Munich seharusnya sudah mengamankan kelolosan lebih awal dari Madrid, tanpa menunggu laga leg kedua.

    Real Madrid kehilangan Courtois

    Ketika Real Madrid mampu unggul dalam duel melawan klub-klub besar meski bukan pihak yang lebih baik, Thibaut Courtois adalah prajurit tanpa nama di balik kemenangan-kemenangan tersebut.

    Itu terjadi saat menghadapi Atletico Madrid dan Manchester City musim ini, dan contohnya banyak dalam beberapa musim terakhir.

    Benar bahwa catatan Courtois mungkin tidak menyaingi kiper-kiper lain, tetapi pemain Belgia itu mampu menyelamatkan gawangnya dari bola-bola yang, jika masuk, ia tidak akan disalahkan; dan inilah rahasia yang membawa Los Blancos menang pada lebih dari satu kesempatan.

    Dampak Courtois terlihat jelas sejak ia cedera. Dalam laga melawan Bayern Munich, penggantinya, Andriy Lunin, kebobolan dua gol; mungkin kiper Belgia itu mampu menggagalkan salah satunya.

    Selain dua gol itu, para bek Real Madrid tidak merasa percaya diri dengan kehadiran Lunin. Hal ini tampak dalam salah satu momen di babak pertama, ketika Harry Kane memberikan umpan matang kepada Dayot Upamecano, tetapi yang terakhir menendangnya lemah ke sudut kiri, sehingga Carreras menyapunya dari garis gawang, sementara kiper Ukraina itu justru terjun ke sisi kanan.

    Konflik para pihak

    Sejak momen pertama, keunggulan dua pemain sayap Bayern Munich, Michael Olise dan Luis Díaz, atas dua bek tuan rumah, Álvaro Carreras dan Trent Alexander-Arnold, sudah terlihat.

    Carreras tidak mampu bertahan dalam duel satu lawan satu menghadapi kecepatan dan kelincahan bintang Prancis tersebut, yang pergerakannya menjadi senjata ofensif Bayern dalam pertandingan.

    Jamie Carragher, mantan bintang Inggris, mengatakan dalam analisanya terhadap pertandingan bahwa apa yang ditunjukkan Olise melawan Real Madrid adalah penampilan individu terbaik yang ia lihat sepanjang musim ini.

    Di sisi lain, Díaz menjadi salah satu bintang pertandingan dan berhasil mencetak gol pertama yang membuka laga untuk tim tamu.

    Terkait hal itu, mantan bintang Inggris Roy Keane mengkritik Arnold dengan keras, seraya berkata, "Itu kesalahan kekanak-kanakan. Membiarkan Luis Díaz mengungguli Anda seolah-olah Anda tidak ada? Ini omong kosong! Seakan-akan dia tidak pernah bermain sebagai bek kanan seumur hidupnya."

    Raksasa berpengalaman

    Sebesar apa pun Real Madrid merindukan jasa Courtois, Bayern Munchen justru diuntungkan dengan kehadiran tembok pertahanan Jerman yang berpengalaman, Manuel Neuer, yang berusia 40 tahun.

    Neuer tampil luar biasa dan menepis 9 bola dari para pemain Real Madrid, terutama duet Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, sehingga ia meraih penghargaan Man of the Match dengan pantas.

    Bisa dikatakan, kalau bukan karena penyelamatan Neuer, hasilnya akan berbeda; bahkan gol yang bersarang di gawangnya pun terjadi dengan susah payah, setelah bola hanya sedikit melewati garis gawang.

    Pelatih Vincent Kompany berutang banyak kepada kiper itu atas kemenangan ini, dan akan semakin berutang kepadanya jika lolos ke semifinal, terutama karena berkat gemilangnya Neuer, tim Bayern meraih kemenangan di markas Real yang terakhir kali terjadi pada 2001.

    م'Bappé menimbulkan pertanyaan

    Meski gol yang ia cetak tetap menjaga harapan Real Madrid, performa Kylian Mbappe dalam pertandingan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan darinya, sehingga ia terus mengalami kesulitan dalam laga-laga besar.

    Pertanyaan itu kembali muncul, apakah lebih baik bagi Real Madrid bermain tanpa Mbappe? Dan apakah keberadaan Mbappe menghambat laju pemain lain seperti Fede Valverde, yang justru bersinar saat bintang Prancis itu absen?

    Mbappe pun mendapat kritik keras, terutama karena kemenangan Real atas Atletico Madrid dan Manchester City terjadi saat ia tidak berada dalam susunan starter, karena tim bermain lebih kolektif.

    Bintang Prancis itu menyia-nyiakan dua peluang besar di depan gawang, yang sebenarnya bisa memastikan kemenangan tim kerajaan meski tampil buruk.

    تحكيم bahasa Inggris yang ممتاز

    Pertandingan Real Madrid vs Bayern Munich menjadi salah satu momen langka di Liga Champions musim ini yang menyajikan laga tanpa kontroversi kepemimpinan wasit yang benar-benar berarti.

    Wasit asal Inggris, Michael Oliver, tampil menonjol dan membawa pertandingan ke tempat yang aman tanpa masalah, serta mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

    Para pemain Real Madrid memprotes disahkannya gol Luis Díaz meski bola sempat mengenai tangan Michael Olise pada awal serangan, namun pakar perwasitan Spanyol, Iturralde González, mendukung keputusan Oliver.

    Iturralde juga memuji keputusan wasit Inggris tersebut yang mengeluarkan kartu kuning kepada Aurélien Tchouaméni setelah pelanggaran di batas kotak penalti pada babak pertama, meski pemain Prancis itu memprotes karena kartu tersebut membuatnya absen pada laga leg kedua.

    Penentuan ditunda

    Meskipun Real Madrid kalah di kandang sendiri dan tampil mengecewakan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kelolosan sudah dipastikan untuk kubu Bavaria.

    Bahkan Vincent Kompany sendiri ketika ditanya soal jaminan timnya lolos, ia menjawab, “Pertandingan itu ibarat babak pertama dari laga yang panjang. Tidak ada ruang untuk perayaan besar atau rasa puas sepenuhnya; yang ada adalah harus bersiap dengan kuat untuk laga penentuan di Allianz Arena.”

    Sementara itu, Arbeloa mengibarkan bendera tantangan dan menyatakan, “Jika ada tim yang mampu menang di Munich, itu adalah Real Madrid. Siapa yang tidak percaya, silakan tetap di Madrid, tetapi kami akan pergi ke Munich dengan segenap kekuatan untuk menang.”

    Tim Spanyol itu membutuhkan kemenangan dengan selisih dua gol di Stadion “Allianz Arena” melawan raksasa Jerman yang musim ini melahap habis segalanya, baik di level domestik maupun Eropa.

    Meski demikian, Real Madrid tetap berpegang pada harapan untuk membalikkan keadaan di kandang lawan, terutama karena mereka akan memasuki pertandingan dengan hampir seluruh senjata utamanya, setelah para bintangnya menghindari kartu kuning yang bisa membuat mereka terkena skorsing—kecuali Tchouaméni saja.

    Kelima pemain Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham, Dean Huijsen, dan Álvaro Carreras sempat terancam absen pada leg kedua, namun mereka tidak menerima kartu apa pun kemarin.

    Jika Bayern Munich mengandalkan tekanan tinggi pada leg kedua seperti yang mereka lakukan di “Santiago Bernabéu”, tim kerajaan bisa menemukan jalan menuju semifinal dengan mengandalkan serangan balik cepat di belakang para bek.

