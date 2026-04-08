5 alasan.. mengapa Bayern menuntaskan babak pertama dari laga puncak Eropa melawan Real?

Bayern Munich pantas meraih kemenangan di kandang Real Madrid, pada babak pertama dari duel Eropa mereka untuk memperebutkan tiket ke semifinal Liga Champions.

Bayern pulang ke Munich dengan kemenangan berharga 2-1 pada Selasa malam kemarin dalam laga yang menyerupai final lebih awal turnamen antara dua raksasa, yang juga menjadi kemenangan pertama tim Bavaria di Santiago Bernabeu sejak 25 tahun lalu.

Meski statistik pertandingan menunjukkan angka kedua tim relatif berimbang, Bayern Munich memaksakan dominasinya atas laga, sementara Real Madrid memilih mengandalkan serangan balik, lalu keluar dari area pertahanannya pada 15 menit terakhir setelah tertinggal oleh gol kedua, yang berujung pada gol untuk memperkecil selisih.

Alasan keunggulan Bayern Munich atas Real Madrid beragam, namun Kooora menampilkan 5 yang paling menonjol pada baris-baris berikut.

