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Hansi Flick (C)Getty Images
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4 Bom Waktu yang Menanti Flick di Barcelona

FEATURES
Barcelona
H. Flick
A. Balde
F. de Jong
J. Kounde
Gavi
Spanyol
Jerman
Belanda
Prancis

Bagaimana pelatih asal Jerman itu akan bertindak usai berakhirnya jeda internasional?

Barcelona meraih start yang kuat dan mengesankan pada musim ini; tim asuhan pelatih Hansi Flick tampil luar biasa di atas lapangan, menyapu bersih seluruh lawannya. Level tinggi ini memungkinkan tim memasuki jeda internasional dengan catatan sempurna, sekaligus memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi enam poin di klasemen, sehingga memunculkan optimisme akan masa depan yang cerah bagi tim ini.

Semangat kompetitif menjadi salah satu ciri paling menonjol dari skuad ini; sebab tim "Blaugrana" telah memperkuat barisannya secara efektif selama musim panas, dengan mendatangkan sejumlah pemain berpengaruh untuk menambal celah di posisi-posisi yang sebelumnya kurang memiliki kedalaman dan pelapis yang memadai.

Hal ini juga menyebabkan sebagian pemain -yang memainkan peran penting pada musim-musim sebelumnya- mendapatkan waktu bermain lebih sedikit dari yang diperkirakan karena berbagai alasan. Flick harus mengelola pembagian menit bermain ini dengan bijak dan hati-hati jika ia ingin menjaga kesiapan seluruh tim, serta membuat semua pemain tetap terlibat dan siap menjalani jadwal pertandingan yang padat, menurut surat kabar Katalan "Sport".

Ketika mencermati para pemain yang mendapatkan menit bermain paling sedikit di tim utama "Blaugrana", empat nama langsung mencuat: Jules Koundé, Gavi, Baldé, dan Frenkie de Jong.

Jelas bahwa situasi pemain asal Belanda itu disebabkan oleh cedera yang menghalanginya menjalani pertandingan pertamanya, sementara tiga pemain lainnya tampil dalam durasi yang lebih sedikit dari yang diperkirakan - atau lebih sedikit dibandingkan yang mereka mainkan pada musim-musim sebelumnya.


  • kounde(C)Getty Images

    Perebutan posisi bek kanan

    Koundé hanya bermain 261 menit dalam delapan pertandingan pertama, namun yang lebih mengejutkan adalah bertahannya ia di bangku cadangan pada tiga pertandingan terakhir tanpa turun bermain.

    Situasi yang dialami pemain Prancis itu termasuk hal yang tak terduga; sebab jika pada musim lalu Eric García merebut posisi inti darinya, maka pembagian menit bermain saat ini justru sangat menguntungkan pemain asal Katalonia tersebut, yang telah tampil selama 469 menit, atau lebih banyak 208 menit dibandingkan yang dimainkan oleh mantan pemain Sevilla itu.

    Performa Koundé menurun selama dua musim terakhir, dan kini jauh dari level istimewa yang ia tunjukkan pada tahun pertama pelatih Flick, serta pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa kecenderungan pemain Prancis tersebut untuk kehilangan konsentrasi mental bisa membuat tim kehilangan poin, dan karena alasan inilah pemain itu kehilangan peran menonjolnya.

    Meski hanya duduk sebagai cadangan di Barcelona, Zidane menurunkannya sepanjang pertandingan penuh (90 menit) dalam laga pertama bersama Prancis pada jeda internasional kali ini melawan Turki; dan pertandingan-pertandingan timnas ini bisa jadi menentukan dalam membantu Koundé memulihkan konsentrasi dan level permainan yang biasa ia tunjukkan.

    Saat kembali, ia mungkin akan menghadapi situasi yang lebih menguntungkan untuk mengamankan tempat di susunan pemain inti; sebab cedera Christensen, ditambah kemungkinan absennya Eric García juga karena cedera, akan membuka peluang kosongnya dua posisi di lini pertahanan tim Blaugrana.

    Tugas Koundé adalah kembali bersaing untuk merebut posisinya, sementara Flick harus memberinya kesempatan untuk melihat sejauh mana ia mampu memulihkan level terbaiknya.

    Perlu dicatat bahwa pemain tersebut nyaris meninggalkan klub pada musim panas ini, mengingat dewan direksi menganggapnya sebagai salah satu aset paling berharga di bursa transfer.


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  • gavi(C)Getty Images

    Tugas berat untuk Gavi dan Balde

    Ketika melihat para pemain yang telah bermain kurang dari 100 menit, kita menemukan Gavi (81 menit) dan Balde (12 menit). Posisi keduanya dalam sistem pelatih Flick menurun karena alasan yang berbeda; cedera telah sangat memengaruhi gelandang asal Andalusia itu, yang berubah dari elemen utama di era Xavi menjadi salah satu pilihan terakhir bagi Flick.

    Meski pelatih asal Jerman itu sangat menghargai kemampuan Gavi, lini tengah Barcelona saat ini dianggap yang paling mahal nilainya di dunia sepak bola. Dan meski Gavi mendapatkan menit bermain yang tersebar di sana-sini, ia masih jauh dari menjadi salah satu pilihan favorit atau utama bagi Flick; sebuah situasi yang membuatnya kehilangan tempat dalam skuad pelatih Luis de la Fuente.

    Di sisi lain, Balde tidak sepenuhnya mendapatkan kepercayaan pelatih asal Jerman itu; bek tersebut menghadapi kritik dari sang pelatih dalam berbagai konferensi pers, dan nyaris hengkang pada musim panas ini, sebuah transaksi penjualan yang akan menjadi kunci untuk mendanai perekrutan bek tengah kidal yang sangat diincar Barcelona.

    Kendati demikian, Balde memilih untuk bertahan dan berjuang demi terus berada di klub yang ia cintai, dan hingga kini, pemain itu baru tampil selama 12 menit, meski ia mendapatkan tepuk tangan meriah dari para suporter di atas lapangan. Ia menghadapi persaingan dari Xavi Espart dan Cancelo; sebuah persaingan menarik yang bakal meningkatkan level penampilan ketiga pemain sepanjang musim, karena posisi ini merupakan yang paling padat pilihannya dalam skuad Barcelona.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Kembalinya de Jong

    Sama seperti Gavi yang menghadapi tantangan sulit karena persaingan di lini tengah, situasi serupa mungkin juga dialami Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda itu mengalami cedera saat tampil bersama timnas—sesuatu yang sama sekali tidak disukai pelatih Flick—dan belum bermain di satu pertandingan pun musim ini.

    Perekrutan Rodri membawa pesan yang jelas dari dewan direksi, ditambah lagi dengan hilangnya ban kapten dari de Jong. Flick harus menangani dengan hati-hati kembalinya seorang pemain yang memiliki bobot besar di klub, baik dari segi gaji maupun kedudukan.

    Masih harus dilihat pula level yang akan ditampilkan pemain Belanda itu, mengingat penderitaannya dengan cedera selama musim-musim terakhir.

    Jika Flick berhasil mengelola hal-hal ini dan menjaga kesiapan seluruh pemainnya serta keterlibatan penuh mereka, maka Barcelona akan memiliki skuad yang lengkap dan mampu bersaing untuk semua gelar.

    Musim ini panjang, dan pelatih asal Jerman itu menyadarinya dengan baik. Target Barcelona adalah mencapai jeda internasional tanpa mengalami satu kekalahan pun, dan hal itu memang telah tercapai. Kini, fokus akan tertuju pada pengelolaan rotasi antarpemain untuk menghindari kelelahan akibat jadwal pertandingan yang padat ini.


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