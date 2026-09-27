4 Bom Waktu yang Menanti Flick di Barcelona

Barcelona meraih start yang kuat dan mengesankan pada musim ini; tim asuhan pelatih Hansi Flick tampil luar biasa di atas lapangan, menyapu bersih seluruh lawannya. Level tinggi ini memungkinkan tim memasuki jeda internasional dengan catatan sempurna, sekaligus memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi enam poin di klasemen, sehingga memunculkan optimisme akan masa depan yang cerah bagi tim ini.

Semangat kompetitif menjadi salah satu ciri paling menonjol dari skuad ini; sebab tim "Blaugrana" telah memperkuat barisannya secara efektif selama musim panas, dengan mendatangkan sejumlah pemain berpengaruh untuk menambal celah di posisi-posisi yang sebelumnya kurang memiliki kedalaman dan pelapis yang memadai.

Hal ini juga menyebabkan sebagian pemain -yang memainkan peran penting pada musim-musim sebelumnya- mendapatkan waktu bermain lebih sedikit dari yang diperkirakan karena berbagai alasan. Flick harus mengelola pembagian menit bermain ini dengan bijak dan hati-hati jika ia ingin menjaga kesiapan seluruh tim, serta membuat semua pemain tetap terlibat dan siap menjalani jadwal pertandingan yang padat, menurut surat kabar Katalan "Sport".

Ketika mencermati para pemain yang mendapatkan menit bermain paling sedikit di tim utama "Blaugrana", empat nama langsung mencuat: Jules Koundé, Gavi, Baldé, dan Frenkie de Jong.

Jelas bahwa situasi pemain asal Belanda itu disebabkan oleh cedera yang menghalanginya menjalani pertandingan pertamanya, sementara tiga pemain lainnya tampil dalam durasi yang lebih sedikit dari yang diperkirakan - atau lebih sedikit dibandingkan yang mereka mainkan pada musim-musim sebelumnya.



