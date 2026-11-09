Ia menjelaskan: "Saya rasa satu-satunya hal yang kurang dari tim ini, dan tantangan terbesar bagi Mourinho saat ini, adalah menemukan tempat di dalam permainan kolektif yang istimewa ini untuk satu bagian yang masih belum berfungsi sebagaimana mestinya: Vinicius".

Ia menambahkan: "Dengan kehadiran Vinicius, tim harus mempertahankan kadar semangat kolektif yang sama, bermain dengan kualitas yang sama, dan terus bekerja dengan cara yang sama sepanjang pertandingan".

Morales melanjutkan: "Kita akan melihat apa yang masih perlu dibuktikan, dan apakah Jose Mourinho, dengan kembalinya Vinicius, akan mampu mempertahankan level timnya dari sisi kompetitif, serta dari sisi solidaritas kolektif dan keseimbangan".

Sebelumnya, Morales memuji pertandingan serius yang ditampilkan Real Madrid melawan Valencia, tanpa kehadiran winger asal Brasil tersebut, yang absen pada empat laga terakhir timnya di Liga Spanyol karena hukuman larangan bermain, menyusul kartu merahnya saat menghadapi Villarreal.

Vinicius diperkirakan akan kembali masuk dalam perhitungan Mourinho pada laga melawan Celta Vigo, yang dijadwalkan pada Sabtu 21 November, di Stadion Santiago Bernabeu.

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