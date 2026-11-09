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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 keraguan soal kembalinya Vinicius, dan satu-satunya kritik untuk Mourinho

Real Madrid vs Celta Vigo
Real Madrid
Celta Vigo
LaLiga
J. Mourinho
Vinicius Junior
Spanyol
Portugal
Brasil

Ketenangan sebelum badai?

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21 Nov 2026

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Real Madrid tengah menjalani periode istimewa di bawah kepemimpinan pelatihnya, Jose Mourinho, setelah tim meraih 8 kemenangan beruntun di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, yang menegaskan kemampuan mereka untuk bersaing kuat memperebutkan berbagai gelar pada musim ini.

Kemenangan terakhir atas Valencia dengan skor telak 3-0 di Stadion Mestalla semakin memperkuat citra positif tim, yang menunjukkan kekompakan kolektif serta perkembangan menonjol pada level individu para pemainnya, menurut pandangan Roberto Morales, jurnalis dari kantor berita Spanyol "EFE".

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  • 3 keraguan seputar tim

    Morales, melalui kanal YouTube-nya, mengatakan bahwa Real Madrid kini menjadi kandidat untuk bersaing memperebutkan semua gelar, seraya menjelaskan: "Tim ini sekarang mengincar segalanya, La Liga, Liga Champions Eropa, dan seluruh turnamen, karena mereka menunjukkan konsistensi dan kekuatan dalam citra mereka sebagai sebuah tim, di samping perkembangan para pemainnya pada level individu."

    Namun, jurnalis Spanyol itu menilai bahwa Mourinho menghadapi tantangan penting, yakni bagaimana mengintegrasikan kembali Vinicius Junior ke dalam sistem yang telah berhasil dibangun pelatih asal Portugal tersebut belakangan ini. Pada saat yang sama, ia menjelaskan bahwa mengintegrasikan kembali winger asal Brasil itu ke dalam tim memunculkan 3 keraguan seputar tim: mempertahankan penampilan dan hasil kuat yang sama, keberlanjutan semangat kolektif dan komitmen bertahan, serta menjaga keseimbangan taktis.

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  • Tantangan terbesar di hadapan Mourinho

    Ia menjelaskan: "Saya rasa satu-satunya hal yang kurang dari tim ini, dan tantangan terbesar bagi Mourinho saat ini, adalah menemukan tempat di dalam permainan kolektif yang istimewa ini untuk satu bagian yang masih belum berfungsi sebagaimana mestinya: Vinicius".

    Ia menambahkan: "Dengan kehadiran Vinicius, tim harus mempertahankan kadar semangat kolektif yang sama, bermain dengan kualitas yang sama, dan terus bekerja dengan cara yang sama sepanjang pertandingan".

    Morales melanjutkan: "Kita akan melihat apa yang masih perlu dibuktikan, dan apakah Jose Mourinho, dengan kembalinya Vinicius, akan mampu mempertahankan level timnya dari sisi kompetitif, serta dari sisi solidaritas kolektif dan keseimbangan".

    Sebelumnya, Morales memuji pertandingan serius yang ditampilkan Real Madrid melawan Valencia, tanpa kehadiran winger asal Brasil tersebut, yang absen pada empat laga terakhir timnya di Liga Spanyol karena hukuman larangan bermain, menyusul kartu merahnya saat menghadapi Villarreal.

    Vinicius diperkirakan akan kembali masuk dalam perhitungan Mourinho pada laga melawan Celta Vigo, yang dijadwalkan pada Sabtu 21 November, di Stadion Santiago Bernabeu.

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  • Satu-satunya kritik untuk Mourinho: teka-teki menit-menit akhir

    Dalam konteks yang terkait, Morales memberikan penilaian positif terhadap periode awal masa jabatan Mourinho saat ini, yang telah berlangsung selama empat bulan, seraya memuji cara pelatih asal Portugal itu dalam mengelola tim, meski ia memberikan catatan atas keterlambatannya dalam melakukan pergantian pemain saat menghadapi Valencia.

    Ia berkata: "Satu-satunya hal yang membuat saya heran atau terkejut adalah keterlambatan Mourinho dalam melakukan pergantian pemain. Saya rasa memasukkan Thiago atau Esper pada menit ke-91 itu berlebihan, sebab dalam pertandingan yang praktis sudah berakhir dengan skor 3-0, ia bisa saja menurunkan mereka jauh sebelum itu."

    Ia menyebutkan keinginannya untuk melihat para pemain muda tersebut mendapatkan menit bermain lebih awal, terutama dalam pertandingan yang hasilnya sudah ditentukan, sehingga para pemain inti bisa diistirahatkan.

    Kendati memberikan catatan tersebut, Morales tidak ragu untuk memuji pelatih asal Portugal itu dengan mengatakan: "Tidak ada kritik yang bisa dilontarkan, kenyataannya cara Mourinho menangani Real Madrid sungguh ideal."

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21 Nov 2026

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