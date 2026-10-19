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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 hadiah untuk menenangkan Mourinho: serangan Katalan terhadap Real Madrid setelah "pencurian"

FEATURES
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Barcelona
J. Mourinho
Spanyol

Apa yang tak bisa kau raih di dalam lapangan, lakukanlah di luar lapangan

Surat kabar Mundo Deportivo melancarkan serangan kepada pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, setelah kemenangan Los Blancos atas Sevilla dengan skor 4-1, menyusul dugaan adanya keberpihakan kepada Madrid karena Arda Guler tidak diberi kartu merah.

Surat kabar Katalunya itu menulis dalam laporannya, "Apa yang tidak bisa kau raih di dalam lapangan, lakukanlah di luar lapangan. Itulah slogan Mourinho pada musim pertamanya, ketika ia tidak mampu menghentikan Barcelona di bawah arahan Pep Guardiola, sehingga ia fokus menebar keraguan dan terus-menerus membicarakan soal perwasitan."

Laporan itu melanjutkan bahwa situasinya tidak berbeda pada periode keduanya; pelatih Portugal tersebut adalah "penguasa mutlak" di bidang ini, seperti yang digambarkan oleh pelatih Katalunya itu, dan mesin ini mulai bergerak kencang setelah jeda internasional, sebagai cara untuk menghadapi tim yang tak bisa dihentikan seperti Barcelona.

Mundo Deportivo menegaskan, "Laga melawan Sevilla tidak kurang dari sebuah kisah pencurian yang sudah diumumkan sebelumnya, setelah berpekan-pekan keluhan dari Lloreninho, julukan yang sebelumnya diberikan kepada Mourinho karena banyaknya keluhannya. Ia menghadirkan kembali nama Enriquez Negreira, dan menambahkan satu nama baru ke dalam daftar, yaitu Javier Tebas."

Pertikaian yang berlangsung antara presiden La Liga dan Florentino Perez memang tak mungkin tidak sampai menyentuh para pengadil lapangan, terutama ketika panggung peristiwanya adalah Stadion Santiago Bernabeu, dan setelah Barcelona kembali meraih kemenangan besar.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Dosis penenang untuk Real Madrid sebelum El Clasico

    Mundo Deportivo menegaskan, "Tiga hadiah yang datang dalam bentuk dosis penenang sebelum El Clasico, dan itu adalah hal-hal yang tidak akan dibicarakan Mourinho. Mustahil dia melakukannya. Jika menjambak rambut salah satu pemain oleh Vinicius layak mendapat kartu merah dan hukuman larangan bermain empat pertandingan pada pekan lalu, maka seharusnya apa hukuman untuk pukulan siku ke mulut, tanpa bola berada di sekitar lokasi kejadian?"

    Surat kabar itu melanjutkan, "Kemungkinan besar alasannya adalah tidak adanya sudut pengambilan gambar yang jelas atas insiden tersebut. Di era gambar, dengan kamera di mana-mana, tidak muncul satu pun tayangan ulang yang jelas atas insiden itu, atau setidaknya tayangan ulang yang cukup untuk mendorong VAR memanggil hakim Busquets Ferrer, yang menjadi sekutu Mourinho dalam pertandingan kemarin."

    Sevilla bisa saja keluar dari babak pertama dengan kerugian yang lebih besar, sebab sebelum gol kedua yang dicetak Mbappe dengan sentuhan briliannya, ada protes atas pelanggaran yang dilakukan Konate terhadap Oري. Ia menahannya dan mencegahnya melepaskan diri sendirian dengan bola dari tengah lapangan, tetapi hakim membiarkan permainan berlanjut dengan menerapkan prinsip memberi kesempatan, dan gol kedua pun tercipta.

    Kylian Mbappe juga mendapatkan penalti yang diliputi keraguan atas keabsahannya, untuk kemudian mencetak gol ketiga Real Madrid.

    Surat kabar Katalan itu menutup, "Meski begitu, masih ada ruang untuk lebih banyak kejadian. Rasa takut untuk mengambil keputusan perwasitan sepertinya telah mengakar di dalam komite perwasitan; jika tidak, bagaimana bisa dijelaskan hadiah berupa pemberian penalti yang tidak ada untuk Mbappe, yang dengannya ia menuntaskan pertandingan? Dan sekarang, waktunya El Clasico."

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