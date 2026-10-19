Surat kabar Mundo Deportivo melancarkan serangan kepada pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, setelah kemenangan Los Blancos atas Sevilla dengan skor 4-1, menyusul dugaan adanya keberpihakan kepada Madrid karena Arda Guler tidak diberi kartu merah.

Surat kabar Katalunya itu menulis dalam laporannya, "Apa yang tidak bisa kau raih di dalam lapangan, lakukanlah di luar lapangan. Itulah slogan Mourinho pada musim pertamanya, ketika ia tidak mampu menghentikan Barcelona di bawah arahan Pep Guardiola, sehingga ia fokus menebar keraguan dan terus-menerus membicarakan soal perwasitan."

Laporan itu melanjutkan bahwa situasinya tidak berbeda pada periode keduanya; pelatih Portugal tersebut adalah "penguasa mutlak" di bidang ini, seperti yang digambarkan oleh pelatih Katalunya itu, dan mesin ini mulai bergerak kencang setelah jeda internasional, sebagai cara untuk menghadapi tim yang tak bisa dihentikan seperti Barcelona.

Mundo Deportivo menegaskan, "Laga melawan Sevilla tidak kurang dari sebuah kisah pencurian yang sudah diumumkan sebelumnya, setelah berpekan-pekan keluhan dari Lloreninho, julukan yang sebelumnya diberikan kepada Mourinho karena banyaknya keluhannya. Ia menghadirkan kembali nama Enriquez Negreira, dan menambahkan satu nama baru ke dalam daftar, yaitu Javier Tebas."

Pertikaian yang berlangsung antara presiden La Liga dan Florentino Perez memang tak mungkin tidak sampai menyentuh para pengadil lapangan, terutama ketika panggung peristiwanya adalah Stadion Santiago Bernabeu, dan setelah Barcelona kembali meraih kemenangan besar.