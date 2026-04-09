3 bulan di garis depan... Tarian terakhir Ronaldo mengancam tahta Messi dan Al-Hilal

Sejak bergabung dengan Al-Nassr, Ronaldo mengalami serangkaian kegagalan dalam perburuan gelar, baik di level domestik maupun kontinental, meskipun ia memiliki potensi luar biasa dan didampingi oleh para bintang di tim tersebut.

Tampaknya penyebab utama hal ini adalah dominasi Al-Hilal secara khusus, yang sejak awal menjadi semacam rintangan terberat bagi Ronaldo di lapangan-lapangan Saudi.

Al-Hilal telah menjadi hambatan besar bagi ambisi sang bintang Portugal. Ronaldo dan timnya telah menghadapi Al-Hilal dalam 9 pertandingan di level domestik, di mana mereka hanya berhasil meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Statistik ini dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya menembus pertahanan Al-Hilal dan mengatasi pengalaman mereka di momen-momen krusial, yang secara langsung memengaruhi peluang Al-Nassr untuk meraih gelar juara.

Al-Hilal juga berperan langsung dalam menghalangi Ronaldo dan rekan-rekannya meraih 4 gelar penting, di mana Al-Nassr kalah darinya sekali di final Piala Raja, dua kali di Super Cup domestik, dan sekali di gelar Liga Roshen, sehingga Al-Hilal menjadi batu sandungan yang terus-menerus di jalan menuju kejayaan.

Kekalahan-kekalahan ini mengukuhkan citra Al-Hilal sebagai hambatan nyata bagi ambisi Ronaldo, meskipun ia telah menampilkan performa individu yang luar biasa sepanjang musim-musim sebelumnya.

Hal ini tidak hanya terbatas pada gelar-gelar, tetapi juga meluas ke kenangan menyakitkan melawan Al-Hilal di tingkat pribadi; mulai dari serangan suporter terhadapnya di lebih dari satu kesempatan, hingga bentrokan dengan Ali Al-Bulaihi yang dipinjamkan ke Al-Shabab, yang menyebabkan dirinya diusir pada semifinal Piala Super musim (2023-2024) dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Al-Nassr 1-2.

Semua peristiwa ini membuat laga terakhir melawan Al-Hilal bagi Ronaldo lebih dari sekadar pertandingan, melainkan ujian berkelanjutan bagi ketangguhan mentalnya dan kemampuannya untuk memecahkan kutukan yang telah berlangsung lama.