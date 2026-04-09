3 bulan di garis depan... Tarian terakhir Ronaldo mengancam tahta Messi dan Al-Hilal

Beberapa bulan ke depan tampaknya bukan sekadar fase biasa dalam karier Cristiano Ronaldo, melainkan sebuah babak yang mungkin menandai akhir dari kisah panjang penuh kejayaan dan perjuangan. Seiring mendekatnya musim ke momen-momen krusialnya, sang bintang Portugal kini berada di persimpangan jalan yang berpotensi mengubah warisan historisnya.
Mungkin yang menanti Ronaldo bukan sekadar akhir musim, melainkan ujian terakhir bagi seorang legenda yang terbiasa hidup di bawah tekanan. Baiklah, tiga bulan ini bisa jadi tarian kejayaan terakhir, atau awal dari penutupan bab yang luar biasa dalam karier seorang pemain yang tak pernah mengenal arti menyerah.
Baca juga.. Pengurangan poin atau degradasi.. Otoritas Keuangan mengejutkan Al-Nassr dengan keputusan mendadak
Meskipun "El Don" telah menginjak usia 41 tahun, ia tetap tampil kuat di lapangan hijau, mempertahankan gairah besar dan daya saingnya yang selalu menjadi ciri khas kariernya selama lebih dari dua dekade, Bintang Portugal ini terus menampilkan performa yang mengesankan dan membuktikan setiap musim bahwa ia masih mampu membuat perbedaan serta memimpin Al-Nassr dan timnas negaranya menuju prestasi tertinggi.