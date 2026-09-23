Pernyataan Donis membuat publik mengira bahwa timnas Arab Saudi mengendalikan tempo pertandingan dan mendominasi jalannya laga, dengan satu-satunya masalah yang tersisa adalah mengubah peluang yang tersedia menjadi gol. Padahal, hal itu tidak sesuai kenyataan.

Memang benar bahwa timnas Arab Saudi lebih dominan dalam pertandingan melawan Kuwait, dan banyak peluang tercipta di depannya, andai bukan karena kesalahan Abdullah Al-Hamdan. Ini adalah hal yang wajar mengingat perbedaan level, tetapi kenyataannya tidak seperti itu di Piala Dunia sebagaimana yang dikatakan Donis.

Dalam pertandingan melawan Tanjung Verde yang berakhir imbang tanpa gol, timnas Arab Saudi hanya menyia-nyiakan satu peluang berbahaya dari 7 tembakan, sementara lawan menyia-nyiakan peluang serupa dari total 15 tembakan ke arah gawangnya.

Sebaliknya, expected goals timnas Arab Saudi hanya 0,39, terpaut satu gol penuh dari Tanjung Verde yang expected goals-nya mencapai 1,39.

Bahkan dalam hal penguasaan bola dan pengendalian tempo pertandingan, keunggulan berada di pihak timnas Afrika tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Kondisinya lebih buruk dalam pertandingan melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan Donis 4-0. Timnas asuhannya hanya melepaskan satu tembakan yang mengarah ke antara kedua tiang dan mistar gawang, tanpa menciptakan satu pun peluang berbahaya, dengan rata-rata expected goals hanya 0,14, dengan tingkat penguasaan yang mengejutkan seperti ini.

Bahkan dalam pertandingan melawan Uruguay yang berakhir imbang 1-1, dan timnas Arab Saudi mencetak satu-satunya gol yang dilesakkan sendiri dalam 5 pertandingan terakhir, Arab Saudi tetap tidak memiliki kekuatan menyerang yang jelas.

Dalam pertandingan tersebut, timnas Arab Saudi melepaskan 7 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke antara kedua tiang dan mistar gawang, berbanding 27 tembakan milik timnas Uruguay, sebuah angka yang mencerminkan absennya Arab Saudi secara ofensif, terutama di babak kedua.

Expected goals timnas Arab Saudi adalah 0,66 dari satu-satunya peluang berbahaya, berbanding 1,72 milik timnas Amerika Latin tersebut dari dua peluang berbahaya.

Sementara kiper Uruguay hanya melakukan dua penyelamatan, Mohammed Al-Owais, kiper timnas Arab Saudi, melakukan total 9 penyelamatan, sebuah hal yang mencerminkan dominasi Uruguay sesuai dengan grafik berikut.

Berdasarkan statistik tersebut, masalah timnas Arab Saudi sama sekali bukan terletak pada mengubah peluang menjadi gol, karena peluang itu sendiri sejak awal tidak tercipta dalam jumlah yang memadai, dan Arab Saudi bukanlah pihak yang lebih unggul di setiap pertandingan yang dijalaninya.