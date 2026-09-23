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270 menit tanpa gol: Apakah Anselmo De니s membuat Timnas Arab Saudi lupa jalan menuju gawang?

FEATURES
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arab Saudi
Kuwait
Yunani

Pelatih Yunani itu tidak menambahkan hal baru

Timnas Arab Saudi akhirnya kembali ke jalur kemenangan, namun mereka masih menghadapi sejumlah masalah, terutama di sisi ofensif, khususnya dalam hal mencetak gol.

Arab Saudi mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0 pada hari Rabu di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

  • 270 menit tanpa gol

    Gol tunggal timnas Arab Saudi ke gawang Kuwait tercipta lewat gol bunuh diri Yousef Al-Haqan, setelah tembakan Humam Al-Humami membentur kakinya dan mengecoh penjaga gawang hingga bersarang di jala gawangnya sendiri.

    Dengan demikian, timnas Arab Saudi gagal mencetak gol sendiri dalam 3 pertandingan terakhirnya di bawah asuhan Dennis, tepatnya saat menghadapi Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, lalu melawan Kuwait di Piala Teluk 27.

    Gol terakhir Arab Saudi tercipta ke gawang Uruguay, pada matchday pertama fase grup Piala Dunia, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

    Jika ditambah dengan laga uji coba terakhir sebelum Piala Dunia, timnas Arab Saudi juga tidak mencetak gol di dalamnya, di mana mereka bermain imbang tanpa gol melawan Senegal, yang berarti mereka hanya mencetak satu gol sendiri dalam 5 pertandingan terakhir.

    Di bawah asuhan Dennis, timnas Arab Saudi telah menjalani 7 pertandingan dan mencetak 6 gol, dengan rata-rata kurang dari satu gol per pertandingan, di antaranya 3 gol ke gawang Puerto Riko yang menempati peringkat 154 dunia, dan satu gol bunuh diri ke gawang Kuwait.

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  • Denis: Argumen tongkat sihir

    Usai laga melawan Kuwait, Donis membela mandulnya lini serang yang dialami timnas Arab Saudi di bawah kepemimpinannya, di mana ia menganggap bahwa masalah tersebut sudah berlangsung sejak Piala Dunia, dan terletak pada pemanfaatan peluang yang tersedia.

    Donis mengatakan bahwa ia tidak memiliki tongkat ajaib untuk memperbaiki sentuhan akhir, sebuah sindiran tersirat bahwa masalahnya terletak pada para pemain, seraya menegaskan pihaknya terus berupaya menyelesaikan dan memperbaiki masalah ini demi berada di posisi yang lebih baik.

    Pelatih asal Yunani itu menilai bahwa penyebab masalah tersebut secara spesifik adalah hilangnya kepercayaan diri dan ketenangan para pemain di depan gawang, yang membuat keputusan akhir dan sebelum akhir mereka menjadi tidak tepat.

    Ia menjelaskan: "Kami masih mengalami masalah yang sama sejak Piala Dunia. Kami menguasai bola, mengendalikan pertandingan, dan mendekatkan bola ke area kotak penalti lawan, tetapi umpan terakhir dan keputusan terakhir bukanlah yang terbaik."

  • Siapa yang bersalah: Deniss atau para pemain?

    Pernyataan Donis membuat publik mengira bahwa timnas Arab Saudi mengendalikan tempo pertandingan dan mendominasi jalannya laga, dengan satu-satunya masalah yang tersisa adalah mengubah peluang yang tersedia menjadi gol. Padahal, hal itu tidak sesuai kenyataan.

    Memang benar bahwa timnas Arab Saudi lebih dominan dalam pertandingan melawan Kuwait, dan banyak peluang tercipta di depannya, andai bukan karena kesalahan Abdullah Al-Hamdan. Ini adalah hal yang wajar mengingat perbedaan level, tetapi kenyataannya tidak seperti itu di Piala Dunia sebagaimana yang dikatakan Donis.

    Dalam pertandingan melawan Tanjung Verde yang berakhir imbang tanpa gol, timnas Arab Saudi hanya menyia-nyiakan satu peluang berbahaya dari 7 tembakan, sementara lawan menyia-nyiakan peluang serupa dari total 15 tembakan ke arah gawangnya.

    Sebaliknya, expected goals timnas Arab Saudi hanya 0,39, terpaut satu gol penuh dari Tanjung Verde yang expected goals-nya mencapai 1,39.

    Bahkan dalam hal penguasaan bola dan pengendalian tempo pertandingan, keunggulan berada di pihak timnas Afrika tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut.

    Kondisinya lebih buruk dalam pertandingan melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan Donis 4-0. Timnas asuhannya hanya melepaskan satu tembakan yang mengarah ke antara kedua tiang dan mistar gawang, tanpa menciptakan satu pun peluang berbahaya, dengan rata-rata expected goals hanya 0,14, dengan tingkat penguasaan yang mengejutkan seperti ini.

    Bahkan dalam pertandingan melawan Uruguay yang berakhir imbang 1-1, dan timnas Arab Saudi mencetak satu-satunya gol yang dilesakkan sendiri dalam 5 pertandingan terakhir, Arab Saudi tetap tidak memiliki kekuatan menyerang yang jelas.

    Dalam pertandingan tersebut, timnas Arab Saudi melepaskan 7 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke antara kedua tiang dan mistar gawang, berbanding 27 tembakan milik timnas Uruguay, sebuah angka yang mencerminkan absennya Arab Saudi secara ofensif, terutama di babak kedua.

    Expected goals timnas Arab Saudi adalah 0,66 dari satu-satunya peluang berbahaya, berbanding 1,72 milik timnas Amerika Latin tersebut dari dua peluang berbahaya.

    Sementara kiper Uruguay hanya melakukan dua penyelamatan, Mohammed Al-Owais, kiper timnas Arab Saudi, melakukan total 9 penyelamatan, sebuah hal yang mencerminkan dominasi Uruguay sesuai dengan grafik berikut.

    Berdasarkan statistik tersebut, masalah timnas Arab Saudi sama sekali bukan terletak pada mengubah peluang menjadi gol, karena peluang itu sendiri sejak awal tidak tercipta dalam jumlah yang memadai, dan Arab Saudi bukanlah pihak yang lebih unggul di setiap pertandingan yang dijalaninya.

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  • Denis yang tersesat

    Masalahnya tampak jelas jika melihat pilihan-pilihan yang berbeda dari pelatih asal Yunani itu, terutama di posisi-posisi menyerang.

    Donis mengandalkan Firas Al-Buraikan di Piala Dunia sebagai penyerang utama, seorang penyerang yang cepat dan berteknik serta ikut membangun serangan, sebelum kemudian menggunakan Abdullah Al-Hamdan sebagai penggantinya melawan Kuwait, pemain yang memiliki keunggulan dalam hal konsistensi yang lebih besar.

    Hal itu diiringi absennya Salem Al-Dawsari dari turnamen Teluk karena cedera, yang membuat perubahan di lini depan menjadi ganda, dengan tampilnya Hammam Al-Hammami sebagai penggantinya.

    Donis tidak berhenti di situ, ia mengembalikan Saleh Abu Al-Shamat ke dalam skuadnya dan menurunkannya sebagai pemain inti melawan Kuwait, sembari tetap menempatkan Sultan Mandash di bangku cadangan, sehingga lini depan menjadi sepenuhnya berbeda.

    Perubahan pada pemain diikuti oleh perubahan pada metode, sebab alih-alih hanya mengandalkan serangan balik, Donis mencoba lebih banyak bertumpu pada umpan-umpan silang untuk memanfaatkan tinggi badan Al-Hamdan dan keunggulannya dalam duel udara.

    Namun perubahan ini pun tidak berhasil, dan justru menciptakan lebih banyak kekacauan di lini serang yang jelas-jelas mengalami kesulitan di bawah kepemimpinan Donis.

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