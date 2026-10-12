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best 2026-27 third kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

10 jersey ketiga terbaik musim 2026/27 dan tempat membelinya

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Peringkat jersey terkeren untuk musim baru.

Dulu, jersey ketiga sebuah klub hanya berfungsi sebagai cadangan jika warna seragam kedua tim berbenturan dalam pertandingan pada Minggu sore. Kini, jersey ketiga menjadi primadona fesyen sepakbola.

Untuk musim 2026-27, raksasa apparel olahraga dan klub-klub kasta tertinggi menjadikan jersey ketiga sebagai ajang untuk mengambil risiko kreatif. Sementara jersey kandang terikat tradisi dan jersey tandang tetap mengikuti pakem, koleksi jersey ketiga terbaru banyak mengambil inspirasi dari budaya busana jalanan, nostalgia arsip lama, dan eksperimen grafis yang berani.

Dari lambang retro yang terinspirasi era 90-an hingga kombinasi warna cerah yang dirancang agar cocok dikenakan jauh di luar stadion, rilisan musim ini mengaburkan batas antara jersey pertandingan dan busana sehari-hari.

GOAL mengulas jersey ketiga terbaik musim 2026-27 yang menjadi ciri khas musim ini, sekaligus memeringkat rilisan yang paling mencuri perhatian.

  • AS Monaco third kit 2026-27Mizuno

    AS Monaco

    Meninggalkan desain diagonal tradisionalnya, jersey ketiga AS Monaco untuk musim 2026–27 hadir dengan warna dasar hijau laut pucat yang dibalut grafis mengalir bertekstur marmer. Corak turkuois pucat berpusar di seluruh bagian badan, memberi sentuhan halus yang mengingatkan pada Riviera Prancis, sementara aksen biru tua yang tegas membingkai kerah dan ujung lengan untuk menciptakan kontras. Dilengkapi lambang monokrom biru tua dan penempatan logo sponsor yang minimalis, jersey ini menghadirkan tampilan segar bernuansa pesisir untuk berlaga di kawasan Mediterania.



  • RB Leipzig 2026-27 kit PUMA

    RB Leipzig

    Puma dan RB Leipzig meluncurkan seragam ketiga 2026–27 yang berdesain apik, dirancang khusus untuk mencuri perhatian di bawah sorot lampu stadion Liga Champions. Memadukan performa di lapangan dengan gaya streetwear yang khas, jersei ini menggunakan warna dasar Blue Jewel biru navy tua, dengan grafis geometris biru dalam beragam corak dan merah menyala di bagian depan serta bahu. Dilengkapi aksen putih yang tegas, desain seragam yang berani dan modern ini menetapkan standar bagi rilisan Eropa tahun ini.


  • St Johnstone 2026-27 third kitPUMA

    St Johnstone

    Seragam ketiga St Johnstone memadukan pakaian olahraga modern dengan warisan Skotlandia yang mengakar kuat dalam tampilan ramping dan berwibawa. Jersei ini menampilkan latar hitam pekat yang menjadi dasar bagi motif tartan resmi St Johnstone, dicetak dengan teknik sublimasi secara mencolok di seluruh bagian depan untuk merayakan identitas lokal klub.


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  • Coventry City 2026-27 third kit Hummel

    Coventry City

    Berbeda dari warna biru langit khasnya, kostum ketiga Coventry City hadir dalam warna ungu tua yang mencolok, dengan aksen grafis halftone putih dinamis yang memudar di bagian bawah. Logo monokrom putih yang sederhana, bagian belakang ungu polos, dan motif chevron khas Hummel di bahu memberi struktur pada warna dasar yang mencuri perhatian. Kostum ini menjadi alternatif penuh energi yang cocok untuk gaya busana jalanan, sekaligus memberi Coventry City tampilan baru yang berani untuk laga tandang.


  • Genoa 2026-27 third kit Kappa

    Genoa

    Menghormati kekayaan warisan maritim Genoa, Kappa menghadirkan jersi ketiga berwarna putih gading dengan aksen garis-garis tipis horizontal dalam warna klasik merah-biru. Daya tarik utamanya adalah lambang Grifone bergaya retro yang disederhanakan dan diberi sentuhan emas metalik, senada dengan lis kerah serta pita bahu bergaris klasik. Bersih, elegan, dan modis tanpa terkesan dibuat-buat, jersi ini memadukan teknik jahit khas Italia dengan motif bahari yang cocok untuk klub sepak bola tertua di Italia.



  • Arsenal third kit adidas

    Arsenal

    Menghadirkan kembali palet warna favorit suporter, seragam ketiga Arsenal musim 2026–27 tampil dalam warna kuning kenari lembut dengan pola kilat zig-zag yang dirancang khusus di bagian dada. Biru dongker pekat menghiasi garis-garis di bahu, panel samping, dan emblem meriam bergaya retro, sementara aksen benang burgundi yang halus menghiasi kerah bulat serta ujung lengan bertekstur rib. Terinspirasi dari desain seragam tandang awal 1990-an, seragam ini memadukan nostalgia London Utara dengan gaya pakaian olahraga modern yang elegan.


  • Celta Vigo 2026-27 third kit Hummel

    Celta Vigo

    Celta Vigo menghadirkan sentuhan berani dan nostalgis pada estetika retro era 1990-an sekaligus merayakan palet warna ikonis klub. Jersey ini tampil mencolok dengan warna dasar merah cerah, dihiasi motif wajik vertikal yang ditenun memanjang di bagian badan dalam nuansa biru langit khas dan biru navy gelap. Potongan retro membentuk bagian atas jersey, dengan kerah polo biru navy gelap yang elegan, lis tipis, serta ujung lengan berwarna biru navy senada. Perpaduan ini menghadirkan tampilan dinamis bernuansa vintage bagi Celta Vigo saat berlaga tandang.

  • CF Montreal 2026-27 third kit adidas

    CF Montreal

    adidas dan CF Montréal menghadirkan mahakarya bernuansa nostalgia lewat jersey ketiga mereka untuk 2026, yang menjadi salah satu sorotan utama Archive Collection MLS. Mengangkat sejarah panjang klub, jersey ini kembali menampilkan lambang klasik asli Montreal Impact dengan latar gradasi biru muda dan putih, dihiasi garis-garis horizontal bergelombang yang halus serta aksen hitam yang tegas. Detail kecil bertuliskan "1993" di bagian bawah jersey memberi penghormatan kepada laga tandang profesional perdana klub, sekaligus memadukan nostalgia era 90-an dengan estetika modern di lapangan.

  • AC Monza 2026-27 third kit Nike

    AC Monza

    Terinspirasi kecepatan dan kemewahan sirkuit balap ternama di kota asalnya, jersi ketiga AC Monza menampilkan warna dasar hitam dof yang membelah bagian tengahnya dengan dua garis balap merah tua dan putih yang mencolok. Motif jacquard halus menyerupai bendera kotak-kotak dengan warna senada menghiasi panel samping, sementara sulaman emas pada lambang klub dan logo sponsor memberi kesan lebih mewah. Hasilnya adalah desain bernuansa kecepatan yang terinspirasi podium, dibuat untuk klub yang tengah mencuri perhatian di kasta tertinggi sepak bola Italia.

  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus

    Terinspirasi dari nama Juventus dalam bahasa Latin yang berarti "masa muda", jersey ketiga klub untuk musim 2026–27 menggunakan dasar hitam pekat dengan motif bara api samar yang tampak membubung dari bagian bawah. Seluruh detail akhirnya, mulai dari lambang 'J' tunggal yang ramping dan tiga bintang hingga detail di belakang kerah, tampil dalam warna emas cerah dengan efek sapuan. Desain sederhana nan mewah ini mengganti motif mencolok dengan keanggunan gelap yang berkelas.