Demi Tercapai Ambisi 1.000 Golnya, Cristiano Ronaldo Mau Gabung Liga Kasta Terbawah Dengan Tinggalkan Al Nassr?

Rekan senegara dan mantan rekan di Old Trafford, Nani, mengatakan kepada FourFourTwo: “Dia akan mencapai 1.000 gol dengan mudah, saya tidak ragu. Itu adalah tonggak yang penting baginya – sesuatu yang telah dia pertimbangkan selama bertahun-tahun.

“Dia ingin mencapai 1.000 gol yang terdokumentasi, karena pemain lain seperti Pele atau Romario mengklaim telah mencapai angka tersebut, tetapi tidak semua gol mereka tercatat. Cristiano bisa membuat film dengan semua golnya. Dia akan sampai di sana – bahkan jika dia harus pergi ke liga profesional terendah di dunia untuk melakukannya. Tetapi dia tidak akan perlu melakukannya.”

Nani menambahkan tentang umur panjang Ronaldo, dengan lebih dari dua dekade berlaga di level tertinggi: “Tidak ada yang mengejutkan saya. Cristiano selalu tahu persis apa yang dia inginkan – ketika Anda sangat jelas tentang prioritas Anda dan Anda memiliki dukungan yang tepat di sekitar Anda, semuanya menjadi lebih mudah.

“Penolakan untuk menyerah itulah yang menjadikannya salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan sekarang di usia 40, dia masih membuat orang kagum, tetapi tidak dengan saya. Saya berharap dia mempertahankan level yang sama yang dia tunjukkan dalam kualifikasi dan menjadi pemain penting bagi Roberto Martinez di Piala Dunia – gol tidak akan hilang.”

Berbicara tentang peluang Ronaldo tampil di satu turnamen internasional besar lagi, Nani berkata: “Saya berharap dia bermain di Euro. Itu akan tergantung pada bagaimana kondisi fisiknya, apakah cedera menghambatnya, dan apakah dia menemukan motivasi untuk terus bersaing seperti yang telah dia lakukan lebih dari 20 tahun. Tetapi jika ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa seperti bermain di Euro pada usia 43, itu adalah Cristiano.”