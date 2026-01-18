Getty
Demi Tercapai Ambisi 1.000 Golnya, Cristiano Ronaldo Mau Gabung Liga Kasta Terbawah Dengan Tinggalkan Al Nassr?
Status GOAT: Rekor luar biasa Ronaldo
Pemenang Ballon d’Or lima kali Ronaldo telah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terakhir baginya - saat ia bersiap untuk mencetak sejarah lebih lanjut dengan tampil dalam ajang utama FIFA untuk keenam kalinya. Namun, ia tidak menyebutkan kompetisi Kejuaraan Eropa.
Perpanjangan kontrak menguntungkan di Timur Tengah akan membawa Ronaldo hingga musim panas 2027 - pada saat itu ia akan berusia 42 tahun. Tidak ada tanda-tanda penyerang abadi ini akan melambat.
Dia telah menyatakan keinginan untuk mencapai empat digit dalam hal gol, setelah melampaui 950, dan diperkirakan akan dengan mudah mencapai tonggak luar biasa tersebut - mengingat bahwa ia tetap menjadi pemain yang produktif untuk Al-Nassr dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sepak bola internasional pria dengan 143 gol atas namanya.
- Getty
1.000 gol & Euro 2028: Apakah Ronaldo akan mencapai target tersebut?
Rekan senegara dan mantan rekan di Old Trafford, Nani, mengatakan kepada FourFourTwo: “Dia akan mencapai 1.000 gol dengan mudah, saya tidak ragu. Itu adalah tonggak yang penting baginya – sesuatu yang telah dia pertimbangkan selama bertahun-tahun.
“Dia ingin mencapai 1.000 gol yang terdokumentasi, karena pemain lain seperti Pele atau Romario mengklaim telah mencapai angka tersebut, tetapi tidak semua gol mereka tercatat. Cristiano bisa membuat film dengan semua golnya. Dia akan sampai di sana – bahkan jika dia harus pergi ke liga profesional terendah di dunia untuk melakukannya. Tetapi dia tidak akan perlu melakukannya.”
Nani menambahkan tentang umur panjang Ronaldo, dengan lebih dari dua dekade berlaga di level tertinggi: “Tidak ada yang mengejutkan saya. Cristiano selalu tahu persis apa yang dia inginkan – ketika Anda sangat jelas tentang prioritas Anda dan Anda memiliki dukungan yang tepat di sekitar Anda, semuanya menjadi lebih mudah.
“Penolakan untuk menyerah itulah yang menjadikannya salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan sekarang di usia 40, dia masih membuat orang kagum, tetapi tidak dengan saya. Saya berharap dia mempertahankan level yang sama yang dia tunjukkan dalam kualifikasi dan menjadi pemain penting bagi Roberto Martinez di Piala Dunia – gol tidak akan hilang.”
Berbicara tentang peluang Ronaldo tampil di satu turnamen internasional besar lagi, Nani berkata: “Saya berharap dia bermain di Euro. Itu akan tergantung pada bagaimana kondisi fisiknya, apakah cedera menghambatnya, dan apakah dia menemukan motivasi untuk terus bersaing seperti yang telah dia lakukan lebih dari 20 tahun. Tetapi jika ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa seperti bermain di Euro pada usia 43, itu adalah Cristiano.”
Ronaldo didukung untuk memperpanjang karir internasionalnya dengan Portugal
Ronaldo membantu Portugal meraih kejayaan di Euro 2016, sambil menambahkan dua gelar UEFA Nations League ke dalam daftar penghargaannya sejak saat itu. Mantan rekan setim United lainnya, Wes Brown, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang CR7 memperpanjang karier internasionalnya melewati 2026: “Jika dia bisa memberikan sesuatu untuk skuad, kenapa tidak memanggilnya? Apakah itu berarti dia harus bermain di setiap pertandingan? Lihat kompetisi terakhir, semua orang mengatakan dia tidak seharusnya bermain tapi dia baik-baik saja. Dia tahu pers akan memberinya kritik begitu dia tidak mencetak gol atau memberi assist. Pada saat yang sama, dia tetap ada untuk rekan-rekan mudanya dan ingin mereka tampil baik.
“Dalam pikirannya dia belum selesai dan dia masih bisa berkontribusi untuk tim. Saya tidak berpikir dia akan pensiun dari sepak bola internasional sampai dia benar-benar pensiun. Dia masih memiliki energi, keyakinan yang sama, dan masih bisa melakukannya. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan itu di level tersebut.”
- Getty/GOAL
Bermain bersama Cristiano Jr? Ronaldo belum punya rencana pensiun
Ronaldo telah mendapatkan 226 caps untuk Portugal, yang merupakan rekor lainnya, dan juga menyatakan keinginan untuk bermain bersama putranya Cristiano Jr pada suatu tahap - mungkin dengan klub dan negara. Dia pasti tampaknya tidak memiliki rencana untuk pensiun dalam waktu dekat.
Iklan