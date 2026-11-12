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Timnas Spanyol kembali membuktikan bahwa mereka hanya mengenal satu bahasa: kemenangan. Sang juara dunia keluar dari ibu kota Ceko dengan kemenangan berharga, menjaga catatan sempurna, mengukuhkan cengkeramannya di puncak klasemen grup, dan melanjutkan rentetan kemenangan yang tak terbendung. Semua itu menegaskan bahwa dominasi Spanyol bukan sekadar fase sesaat, melainkan sebuah proyek utuh yang ingin menyapu semua gelar, mulai dari Piala Dunia hingga UEFA Nations League.

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Seusai peluit panjang berbunyi, suara gelandang Martin Zubimendi menjadi yang paling lantang, saat ia berbicara tentang sebuah laga yang sangat penting, dan tentang topeng di wajahnya yang tidak menghalanginya untuk memimpin lini tengah di tengah absennya Rodri.

Gelandang asal Basque itu memulai pertandingan sebagai starter menggantikan Rodri yang cedera, dan dalam ketiadaan bintang Barcelona tersebut, peran Zubimendi dinilai sangat sentral bagi tim nasional, di mana ia memulai laga di Praha dengan menyadari bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sangat kompetitif.

Zubimendi mengatakan seusai pertandingan, seperti dilansir surat kabar Spanyol "Sport": "Kami tahu bahwa kami harus menjalani pertandingan yang sangat penting, kami tahu bahwa kami harus menjalani pertandingan yang sangat serius; mereka mendapatkan beberapa peluang, tetapi kami membalikkan keadaan untuk keuntungan kami."

Pertandingan ini menjadi tantangan khusus bagi Zubimendi, karena ia terpaksa bermain dengan mengenakan topeng pelindung wajah, dalam pemandangan yang menarik perhatian semua orang. Ia pun mengomentari hal tersebut dengan berkata: "Segalanya berjalan lebih baik daripada yang saya duga, saya mulai terbiasa dengan hal ini, mendapatkan menit bermain dan menyesuaikan diri dengan situasi, dan itu bukan hal yang selalu mudah ketika kamu bergabung dengan tim nasional dan bermain hanya beberapa menit, lalu menjalani pertandingan melawan lawan kuat seperti Republik Ceko."

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Masalah terbesar Spanyol adalah bola-bola mati, yang mana para pemain Ceko sangat mahir dalam hal itu, tetapi Zubimendi dan tim sudah menerima peringatan sebelumnya. Ia menegaskan: "Kami baru saja membicarakan hal ini, jika ada satu hal yang perlu kami perbaiki dari pertandingan ini, maka itu adalah bola-bola mati; dan itulah yang perlu kami kerjakan."

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Di sisi lain, hari itu juga menjadi hari istimewa bagi Alex Baena, pemain Atletico Madrid, yang menjadi orang pertama yang mencetak gol, di mana ia tampil mencolok ketika bermain untuk tim nasional, dan ia kembali membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kepercayaan pelatih De la Fuente.

Baena berkata: "Kami menguasai pertandingan dengan sangat baik; pada beberapa momen, kami mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol dari bola-bola mati, dan kami mampu mencetak gol kedua."

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Ia menambahkan: "Kami tenang di atas lapangan, menguasai jalannya permainan, dengan sedikit keraguan akibat peluang-peluang mereka dari bola mati, tetapi kami tampil dengan baik dan kami senang dengan kemenangan ini."

Gol itu berasal dari tendangan penalti, dan hal itu mengejutkannya. Ia berkata: "Ketika saya melihat siapa yang akan mengambil tendangan penalti, saya terkejut, tetapi saya senang bisa membantu tim dengan mencetak gol, Ferran ada di atas lapangan, begitu juga Fabian, dan saya juga.. siapa pun di antara kami mampu mengeksekusi tendangan penalti."

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Laga berikutnya adalah menghadapi Inggris di Madrid, sebuah pertandingan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemuncak grup, dan siapa yang akan melaju ke perempat final dengan percaya diri sang juara. Setelah kemenangan di Praha, Spanyol memasuki laga tersebut dengan moral tinggi, dan dengan generasi baru yang membuktikan di setiap pertandingan bahwa mereka mampu memikul tanggung jawab, bahkan di tengah absennya Rodri, bahkan ketika Zubimendi bermain dengan topeng, dan bahkan ketika Baena terkejut bahwa dirinyalah yang akan mengeksekusi tendangan penalti.