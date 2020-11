Pubertas Kedua Zlatan Ibrahimovic: Benar, Dia Itu Benjamin Button-Nya AC Milan!

"Saya seperti Benjamin Button," ucap Zlatan Ibrahimovic di satu kesempatan. Klaim dirinya itu barangkali ada benarnya bila menengok statistik dia di lapangan.

Layaknya tokoh film dalam Benjamin Button, semakin tua justru semakin produktif. Legenda Swedia tersebut bak mengalami pubertas kedua di .

Menjalani periode kedua bersama Rossoneri di usianya yang hampir menyentuh 40 tahun, Zlatan benar-benar tidak memperlihatkan penurunan performa.

Tergres, dia kembali mempertontonkan kontribusi pentingnya bagi Milan dengan memberi satu assist dan gol untuk membawa timnya menaklukkan 2-1 di Dacia Arena dalam laga lanjutan Italia.

Pertama, kreasi Zlatan memudahkan Franck Kessie untuk membuka gol di menit ke-18. Tuan rumah sempat membalas lewat sepakan penalti Rodrigo de Paul di menit ke-48. Akan tetapi, Zlatan tak membiarkan sang lawan berbuat banyak dengan golnya di menit ke-83 memastikan raihan tripoin bagi Milan.

Opta mencatat, sejak pulang ke Milan pada Januari 2020, Zlatan telah terlibat untuk 23 gol timnya dalam 22 pertandingan Serie A Italia [16 gol dan 6 assist].

Statistik di atas menunjukkan betapa vitalnya peran mantan bomber , Milan, , PSG dan tersebut di tubuh Milan saat ini. Sah-sah saja bila kemudian fans melabelinya sebagai 'Lord' Zlatan.

3 - Only three times a #ACMilan’s player has scored in six Serie A matches in a row in the three points for a win era, since 1994/95:



- Andriy Shevchenko (in 2001)

- Zlatan #Ibrahimovic (current streak and also in 2012).



Supremacy.#UdineseMilan #SerieA pic.twitter.com/SPr3eaFqTp