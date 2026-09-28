Muhammad Wahbi, pelatih kepala timnas Maroko, mengibarkan bendera tantangan menjelang laga kontra Lesotho pada Selasa besok di Kota Bloemfontein, Afrika Selatan, dalam rangkaian matchday kedua kualifikasi Piala Afrika 2027. Ia menegaskan pentingnya menghadapi pertandingan ini dengan tingkat konsentrasi dan keseriusan maksimal, serta tidak menjadikan kondisi di sekitarnya sebagai dalih atas segala hasil yang buruk.

Maroko menjalani laga ini demi meraih kemenangan kedua secara beruntun, setelah mengawali perjalanan mereka di Grup Satu dengan kemenangan atas Gabon dua gol tanpa balas, sementara timnas Lesotho berupaya menebus kekalahan mereka dari Niger dengan skor 1-2.

Pertandingan digelar di Stadion Free State Toyota di Bloemfontein, setelah timnas Lesotho terpaksa memindahkan laga ke luar kandang mereka karena stadion-stadion mereka tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk menggelar pertandingan internasional.

Wahbi berkata dalam konferensi pers: "Kami menang di laga pertama, dan sekarang kami akan menjalani laga kedua. Tentu saja kondisinya berbeda, karena itu kami harus beradaptasi dan menjaga konsentrasi pada apa yang kami kuasai, serta berupaya meraih kemenangan, dengan tetap menghormati timnas Lesotho yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir."

Pelatih kepala Maroko itu menegaskan bahwa skuad timnas tidak mengalami absennya pemain kecuali Nayef Aguerd, yang oleh tim pelatih dipilih untuk tidak diambil risikonya dan melanjutkan program pemulihannya menuju kompetisi. Ia menjelaskan: "Semua tersedia kecuali Aguerd, yang kami putuskan untuk melanjutkan protokol pemulihannya."









Wahbi menolak menjadikan perbedaan atmosfer atau kondisi lapangan sebagai pembenaran atas hasil negatif apa pun, dengan berkata: "Ini bukan soal mencari alasan. Suhunya bagus, tetapi baik terkait suhu maupun kualitas permukaan lapangan, kami tidak boleh punya alasan. Kami hanya harus memikirkan solusi yang membantu kami menang."

Wahbi berbicara tentang para pemain baru, menegaskan bahwa proses adaptasi mereka berjalan secara bertahap, dengan berkata: "Ada yang sudah bermain, ada yang belum bermain, dan ada yang akan bermain. Kami ingin para pemain ini berkembang, dan kami juga ingin melihat mereka di lapangan."

Pelatih kepala Maroko itu menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada elemen-elemen muda untuk belajar dan melakukan kesalahan, seraya menambahkan: "Kami harus membolehkan mereka mengambil keputusan yang salah ketika itu terjadi, dan menghormatinya, karena mereka adalah pemain-pemain muda."

Wahbi menutup dengan menegaskan bahwa fokus pada timnas Maroko dan mengembangkan performa dari satu laga ke laga berikutnya adalah jalan untuk melewati pertandingan melawan Lesotho, sambil mengingatkan agar tidak terjebak dalam sikap meremehkan, dengan berkata: "Cara terbaik untuk tidak meremehkan pertandingan adalah dengan berada dalam konsentrasi penuh, menyikapinya dengan serius, dan memberikan segala yang kami miliki demi kemenangan."