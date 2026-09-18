Zinédine Zidane mengumumkan skuad final Prancis: lima pemain baru, tanpa Boscagli

Zinédine Zidane telah mengumumkan skuad final pertamanya sebagai pelatih timnas Prancis. Yang langsung mencuri perhatian adalah mantan gelandang legendaris itu memasukkan lima nama baru. Namun, belum ada tempat untuk Olivier Boscagli. Mantan pemain PSV itu masuk dalam skuad sementara, tetapi tidak lolos dalam seleksi akhir dan harus menunda debutnya.

Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Como), dan Esteban Lepaul (Stade Rennes) untuk pertama kalinya mendapat panggilan ke timnas Prancis, yang akan menghadapi Turki, Belgia, Italia, dan Belgia lagi di ajang UEFA Nations League.

Eduardo Camavinga kembali ke Les Bleus. Gelandang Real Madrid itu dicoret dari skuad Piala Dunia oleh pelatih timnas saat itu, Didier Deschamps, yang melihatnya kesulitan menemukan performa terbaik pada fase akhir musim lalu.

Rekan setimnya, Aurélien Tchouaméni, tidak masuk skuad. Absennya terkait masalah kebugaran. "Aurélien adalah pemain yang hampir dua bulan menepi," jelas Zidane. "Saya rasa demi pemulihannya, akan lebih baik jika dia tetap berada di Madrid."

N'Golo Kanté juga tidak lagi mendapat tempat karena alasan olahraga dan Karim Benzema pun tidak akan kembali. "Saya menjalani sejumlah tahun yang fantastis bersama Karim di Madrid. Namun ini sedikit mirip seperti dengan N'Golo, saya mengagumi apa yang telah dia capai, tetapi saat ini saya ingin melihat pemain-pemain yang lebih muda."

Skuad Prancis

Kiper: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens).

Bek: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen).

Gelandang: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Penyerang: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Stade Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen).



