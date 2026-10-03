Zidane ungkapkan kekesalannya usai kritik terhadap Dembele

Meski puasa gol dalam tiga pertandingan pertama Les Bleus selama jeda internasional saat ini, Ousmane Dembele mendapat pembelaan kuat dari pelatih kepala Zinedine Zidane, yang menghargai apa yang disumbangkan sang pemain bagi performa kolektif.

Dembele menjalani situasi ini dengan tenang, dan ia yakin akan kemampuannya untuk mengubah keadaan saat menghadapi Belgia, hari Senin, dalam matchday keempat UEFA Nations League, menurut jaringan "RMC" Prancis.

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"Apa artinya itu? Di Paris Saint-Germain lebih baik, lalu di sini apa?". Mungkin inilah tanda kekesalan pertama yang keluar dari Zinedine Zidane sejak ia menangani timnas, dan itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan seorang jurnalis mengenai perbedaan antara level Dembele bersama Paris Saint-Germain dan levelnya bersama timnas Prancis.

Zidane membela pemainnya dengan berkata: "Saya menilainya bagus dalam tiga pertandingan yang kami saksikan bersamanya. Ousmane melakukan apa yang biasa dilakukan Ousmane. Saya puas dengan apa yang ia lakukan di lapangan, karena ia bergerak banyak... itulah yang penting bagi kami karena ia melakukannya dengan sangat baik. Saya tidak punya banyak hal untuk disalahkan padanya".

Mengenai kurang efektifnya Dembele di hadapan kiper Italia Donnarumma, Zidane menegaskan: "Memang benar ia tidak mencetak gol, tetapi ia punya sejumlah peluang. Lalu kami selalu memikirkan soal gol, dan berkata bahwa ia harus mencetak gol, sedangkan saya melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Dan saya puas dengan apa yang saya lihat dari para pemain saya".

Di sisi lain, Dembele menyikapi situasi ini dengan tenang, karena sepanjang kariernya ia sudah terbiasa dengan kritik, baik di Paris Saint-Germain, Barcelona, maupun timnas Prancis.

Prancis sebelumnya mengalahkan Turki lalu Belgia dengan hasil yang sama (1-0), sebelum bermain imbang melawan Italia (1-1) pada matchday ketiga UEFA Nations League.







