Staf pelatih timnas Prancis secara resmi mengumumkan susunan pemain inti yang akan diturunkan pada laga perdana mereka di kandang sendiri di bawah kepemimpinan sang legenda Zinedine Zidane, dalam pertandingan puncak yang panas dan dinanti-nanti menghadapi rival historis mereka, timnas Italia.

Les Bleus memasuki laga ini dengan moral tinggi, setelah awal yang sempurna di era Zidane dengan dua kemenangan beruntun dengan skor yang sama 1-0 di kandang lawan atas Turki dan Belgia, sehingga kini tiba saatnya ujian sesungguhnya dan yang pertama di hadapan ribuan pendukungnya.

Pada laga ini Zidane mengandalkan trio serang menakutkan yang memiliki kecepatan dan keterampilan, dipimpin oleh Ousmane Dembele, dan di sampingnya dua talenta muda yang tengah menanjak pesat, Olise dan Doue, sementara Rabiot akan menjadi katup pengaman di lini tengah di samping sang kreator, Cherki.

Susunan pemain Prancis ini hadir di tengah absennya seorang pemain yang sangat berpengaruh, yaitu cedera yang dialami kapten sekaligus bintang nomor satu Kylian Mbappe, yang meninggalkan pemusatan latihan saat ini karena cedera.

Absennya Mbappe menjadi pukulan telak bagi awal era Zidane, tidak hanya dari segi teknis mengingat ketajamannya yang menentukan dalam mencetak gol, tetapi juga dari segi moral dan dukungan suporter, di mana para pendukung Prancis sangat berharap menyaksikan pelukan pertama antara sang legenda Zidane dan bintang utamanya Mbappe di atas lapangan Stade de France.

Susunan pemain resmi yang dipilih Zidane datang untuk menegaskan keberanian dan kepercayaannya pada darah muda, dengan rincian sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Pertahanan: Pierre Kalulu - Jeremy Jacquet - Dayot Upamecano - Quentin Trouffier.

Lini tengah: Rayan Cherki - Da Cunha - Adrien Rabiot.

Lini depan: Michael Olise - Ousmane Dembele - Desire Doue.













Di sisi lain, susunan pemain timnas Italia di bawah kepemimpinan Roberto Mancini adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Donnarumma.

Pertahanan: Michael Kayode - Giorgio - Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori.

Lini tengah: Sandro Tonali - Nicolo Fagioli - Davide Frattesi.

Lini depan: Moise Kean - Francesco Pio - Sebastiano Esposito.







