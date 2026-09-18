Zinedine Zidane, direktur teknik timnas Prancis, mengungkap gambaran proyeknya bersama Les Bleus dalam konferensi pers perdananya, setelah mengumumkan daftar pemainnya untuk menjalani 4 pertandingan di UEFA Nations League, sembari berbicara tentang Kylian Mbappe, Karim Benzema, Aurelien Tchouameni, dan kontroversi terkait Ceuta, di samping pilihan-pilihan teknisnya serta daftar pemain baru.

Zidane mengatakan bahwa Kylian Mbappe akan menjadi kapten timnas Prancis, seraya menegaskan kemampuannya bermain di tiga posisi penyerangan.

Zidane mengatakan bahwa Mbappe akan menjadi kapten timnas Prancis, seraya menegaskan kemampuannya bermain di tiga posisi penyerangan, dan menambahkan, "Ia mampu bermain di ketiga posisi tersebut, dan aku benar-benar mengaguminya di posisi sayap kiri, misalnya," sementara ia menolak masuk ke dalam perdebatan soal Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada empat pertandingan mendatang.

Mengenai Karim Benzema, Zidane berkata, "Aku menyayanginya," sembari menyinggung tahun-tahun yang mempertemukan mereka di Real Madrid, tetapi ia menjelaskan bahwa penyerang Prancis itu telah bertambah usia, dan bahwa untuk saat ini ia perlu melihat pemain-pemain yang lebih muda, seraya menegaskan bahwa hal itu tidak mengurangi perjalanan karier Benzema bersama timnas Prancis maupun klub-klub.

Zidane menjelaskan bahwa tidak dipanggilnya Tchouameni disebabkan oleh kondisi fisiknya, setelah ia absen dari lapangan selama dua bulan dan hanya bermain 180 menit, di antaranya satu pertandingan sebagai starter, seraya menegaskan bahwa bertahannya Tchouameni di Real Madrid untuk merampungkan pemulihannya "lebih baik baginya" mengingat timnas akan menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat.

Terkait krisis Ceuta, Zidane menolak mengomentari kontroversi tersebut, dengan berkata, "Aku fokus pada peranku sebagai pelatih timnas Prancis. Aku punya keyakinan, dan seperti orang lain, aku adalah warga negara, tetapi aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan," seraya menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada tugasnya bersama timnas.

Tak ada perubahan mendasar di timnas

Pelatih Prancis itu menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan mendasar pada tim yang ditinggalkan Didier Deschamps, seraya menjelaskan, "Tak perlu perubahan mendasar, hanya sebuah tim yang perlu dikelola dengan cara berbeda," sembari menyinggung bahwa timnas telah menampilkan level yang baik sejauh ini, meski ada beberapa naik-turun.

Ia menambahkan bahwa staf teknis dan para pemain akan memiliki 15 hari bersama, dan selama itu mereka menjalani 4 pertandingan dengan jeda 3 hari, yang membuat keterlibatan seluruh pemain menjadi suatu keharusan, sambil menjaga keseimbangan yang ia sebut sebagai elemen mendasar dalam gagasan-gagasannya.

Zidane menjelaskan alasan pemilihannya atas daftar 23 pemain, di antaranya 20 pemain di lapangan dan 3 penjaga gawang, seraya menerangkan bahwa ia tidak ingin ada pemain yang duduk di tribun, dan bahwa daftar saat ini tidak berarti menutup pintu bagi pemain lain.

Da Cunha, Liepolt, dan Jacquet: pilihan-pilihan baru

Mengenai Lucas Da Cunha dan Maxence Lacroix, Zidane mengatakan bahwa keduanya layak berada bersama timnas, seraya menyinggung bahwa Da Cunha adalah pemain yang menarik dan memiliki karakter yang khas, sementara ia menggambarkan Lacroix sebagai pemain yang sangat bagus, sambil menyoroti kepindahannya ke klub besar dan kepemilikannya atas kaki kiri.

Ia juga berbicara tentang Esteban Lepaul, seraya menerangkan bahwa ia adalah pemain yang memiliki karakteristik berbeda, terutama di ruang-ruang sempit, dan bahwa ia ingin melihatnya dari dekat setelah mengamati serta menganalisisnya, sambil menyoroti kemampuannya mencetak gol.

Ia menggambarkan Rayan Cherki sebagai "nomor 10 sejati", yang menonjol dengan kemampuan menggiring bola dan bermain di antara lini, sementara ia mengungkapkan bahwa pemanggilannya bersama Zaire-Emery bertujuan untuk menggunakannya di lini tengah.

Zidane memuji Jeremy Jacquet, dengan mengatakan bahwa ia telah mengamati pemain tersebut sejak lama, dan bahwa ia sangat mengagumi karakteristiknya, sementara ia menjelaskan bahwa pemanggilan Andy Diouf dan Adrien Truffert datang karena keduanya memiliki kemampuan untuk bermain di posisi mereka dan pada level ini bersama timnas.

Sikap soal Kante, Gusto, dan Akliouche

Mengenai N'Golo Kante, Zidane menegaskan bahwa tidak dipanggilnya pemain itu merupakan keputusan teknis, seraya menekankan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan menurunkan nilai sang pemain, yang ia gambarkan sebagai "luar biasa", tetapi ia menyinggung bahwa Kante berusia 35 tahun dan bahwa ia dituntut untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan tim.

Ia juga menjelaskan bahwa absennya Malo Gusto dan Michael Akliouche tidak berarti keduanya keluar dari perhitungannya, seraya menegaskan bahwa kali ini ia hanya memilih 20 pemain dan tidak ingin membiarkan pemain lain berada di tribun, dan bahwa kedua pemain itu tetap menjadi kandidat untuk daftar mendatang.

Zidane menyinggung Guillaume Restes, seraya menegaskan bahwa pemilihannya atas penjaga gawang Toulouse itu merupakan keputusan yang matang, sembari menyinggung bahwa ia dan Fabien Barthez memiliki visi yang sama mengenai kriteria seorang penjaga gawang.

Tak berlebihan dalam serangan

Dari sisi taktik, Zidane berbicara tentang kemungkinan menurunkan Mbappe, Dembele, dan Michael Olise di posisi mereka, dengan memanfaatkan kemampuan para pemain untuk mengisi lebih dari satu posisi, tetapi ia berkata mengenai gagasan bermain dengan 4 penyerang, "Tak perlu berlebihan."

Ia juga menolak menganggap performa bertahan Mbappe sebagai masalah, seraya menggambarkan perdebatan mengenai hal itu sebagai "tidak berguna", sembari menerangkan bahwa ketika tim kehilangan bola, seluruh pemainnya harus mengerahkan upaya untuk merebutnya kembali.

Zidane menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa publik Prancis ingin melihat timnasnya menang dan melanjutkan rangkaian kemenangan, sementara tim bersiap memulai babak baru di bawah kepemimpinan pelatih Prancis itu.