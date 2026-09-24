Zinedine Zidane, direktur teknik baru timnas Prancis, mengungkapkan perasaannya di awal tugasnya bersama Les Bleus, yang akan resmi dimulainya besok, Jumat, dengan menghadapi tuan rumah Turki pada laga pembuka UEFA Nations League.

Mengenai perasaannya setelah 32 tahun menjalani laga internasional pertamanya, Zidane mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan, yang diberitakan surat kabar Prancis "Le Figaro": "Saya mungkin merasakan emosi yang bahkan lebih besar. 32 tahun? Itu sudah lama sekali. Saya merasakan emosi yang luar biasa karena berada di sini, memimpin timnas Prancis ini sebagai pelatih."

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Mengenai gempar besar yang menyelimutinya sejak mengambil alih tanggung jawab menggantikan Didier Deschamps, Zidane berkata: "Ini agak wajar. Inilah fase setelah 14 tahun bersama Didier (Deschamps), sesuatu yang baru. Saya menjadi pelatih nasional. Hal itu dibicarakan, dan itu masuk akal. Namun, para bintangnya adalah para pemain, dan saya akan tetap di peran saya."

Mengenai dirinya yang menjadi bintang paling menonjol di awal era baru timnas Prancis, mantan pelatih Real Madrid itu menyatakan: "Ini tidak mengganggu saya, yang penting hanya menerima segala sesuatu apa adanya. Saya tidak mencari hal itu, dan saya tidak berada di sini untuk itu. Saya akan berusaha menerapkan sesuatu. Saya ingin memenangkan pertandingan, dan itulah yang lebih penting bagi saya."

Mengenai jejak yang ingin ditinggalkannya pada laga perdananya melawan Turki, dia menjawab: "Kita tidak akan membicarakan jejak Zidane. Yang penting adalah kita siap besok, Jumat. Kami telah menjalani 3 sesi latihan, melakukan perjalanan, dan menerapkan berbagai hal. Kami harus siap menghadapi tim yang kompetitif dan pemain-pemain yang sangat hebat."

Dembele dan Mbappe

Mengenai posisi Ousmane Dembele dalam pertandingan, dia menjawab: "Kalian akan lihat besok, kami tidak akan memulai dengan mengungkap apa yang akan kami lakukan. Kami akan menerapkan berbagai hal."

Menjawab pertanyaan mengenai absennya Kylian Mbappe dari media di awal era baru ini, Zidane berkata: "Yang diwajibkan adalah seorang pemain dan pelatih (hadir dalam konferensi pers). Hari ini adalah Adrien Rabiot. Kylian baik-baik saja, keluhan ringan, tidak ada yang serius. Dia akan siap besok (Jumat)."

Mengenai para pendatang baru di timnas Prancis, Zidane menegaskan kepuasannya terhadap kelompok ini, seraya berkata: "Saya puas dengan apa yang saya lihat. Tujuannya adalah agar ada pemain-pemain muda bersama kami. Timnas Prancis terbuka bagi semua orang. Kami adalah kelompok kecil yang baik. Yang senior dan yang muda, dan ini berjalan dengan sangat baik."