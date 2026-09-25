Zidane pecahkan rekor aneh Prancis setelah 32 tahun

Zinedine Zidane memecahkan rekor bersejarah bagi Prancis dengan meraih kemenangan dalam laga perdananya sebagai kepala tim pelatih Les Bleus (1-0) atas tuan rumah Turki, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim tersebut pada Jumat malam, dalam rangkaian kompetisi pekan pertama UEFA Nations League.

Dengan kemenangan ini, Zidane menjadi pelatih pertama timnas Prancis yang meraih kemenangan dalam pertandingan perdananya sejak Aime Jacquet, ketika ia membawa Les Bleus menang atas Italia (1-0) di Napoli, pada 16 Februari 1994, lewat gol dari mantan rekan setim Zizou, Youri Djorkaeff.

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Sejak awal masa Jacquet bersama timnas Prancis hingga kemunculan Zidane, ada 5 pelatih yang menangani Les Bleus tanpa seorang pun di antara mereka yang meraih kemenangan dalam pertandingan perdananya, menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis.

Roger Lemerre bermain imbang (2-2) melawan Austria pada 1998, Jacques Santini (1-1) melawan Tunisia pada 2002, dan Raymond Domenech dengan hasil yang sama melawan Bosnia dan Herzegovina pada 2004.

Laurent Blanc juga kalah dalam pertandingan perdananya menghadapi Norwegia dengan skor (2-1) pada 2010, kemudian Didier Deschamps bermain imbang tanpa gol melawan Uruguay, dalam penampilan pertamanya bersama timnas Prancis pada 2012.

Awal karier Zidane mengandung sebuah ironi tersendiri, sebab Jacquet adalah pelatih yang memberinya debut internasional pertama sebagai pemain, ketika ia tampil melawan Republik Ceko pada Agustus 1994.







