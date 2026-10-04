Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Zidane: Olise Pemalu di Luar Lapangan, tetapi Tidak di Dalamnya

France vs Belgium
France
Belgium
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bayern Munich
Bundesliga
Viking vs Bayern Munich
Viking
Champions League
Prancis
Belgia
Jerman
Norwegia

Zizou membela sikap rekan senegaranya di hadapan media

Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, memuji Michael Olise, winger Bayern Munich, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Belgia yang dijadwalkan berlangsung besok Senin di "Stade de France", pada matchday keempat UEFA Nations League, sembari menyinggung sifatnya yang pendiam di luar lapangan hijau.

Zidane berkata: "Dia agak tertutup dan sedikit pemalu di luar lapangan, tetapi itu tidak masalah, karena di dalam lapangan dia sama sekali tidak pemalu, melainkan seorang pemimpin alami dengan gaya bermainnya."

Legenda Les Bleus itu melanjutkan: "Dia menunjukkan seluruh bakatnya dengan bola. Dia sudah membuktikan diri di sini sejak lama, dan tampil dengan level yang luar biasa bersama klubnya."

Baca juga

Es-Sebbari di antara 10 pemain termahal di Bundesliga, dan Olise mengungguli semuanya

Revolusi yang dinanti dalam susunan pemain Barcelona setelah jeda internasional, dan Hamza di bawah sorotan

Kata-kata Zidane tidak terdengar mengejutkan bagi siapa pun yang mengikuti Olise, karena keengganannya terhadap media sudah terkenal; ia jarang berbicara di depan umum dan menolak segala kemunculan yang berlebihan.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Équipe", sang pemain menjelaskan sikapnya dengan mengatakan bahwa ia lebih suka membiarkan bolanya yang berbicara tentang dirinya, serta menegaskan bahwa ia tidak pernah menyukai sorotan. Selebrasinya yang terkenal, dengan meletakkan satu jari di mulut dan jari lainnya di telinga, juga dipandang sebagai pesan bahwa ia tidak mendengarkan kritik dan memilih diam.

Momen terkenalnya yang pertama kembali ke masa-masanya bersama Crystal Palace, ketika ia mencetak gol kemenangan atas West Ham, lalu memberikan wawancara yang sangat singkat setelahnya, di mana ia merangkum golnya dengan mengatakan bahwa rekannya mengoper bola kepadanya lalu ia menembak dan mencetak gol.

Kontroversi kembali muncul beberapa pekan lalu, setelah ia mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan Bayern atas Bodø/Glimt (5-0), di Liga Champions. Ketika ditanya tentang penampilannya, ia hanya memberi jawaban-jawaban pendek yang ditafsirkan sebagian orang sebagai kurang hormat, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu. Saya menembak, lalu bolanya masuk atau tidak masuk. Saya bukan satu-satunya yang mencetak gol."

Pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl terpaksa membelanya. Eberl menegaskan bahwa anak-anak muda di "TikTok" dan platform media sosial justru merayakan Olise "karena ia bersikap apa adanya."


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google