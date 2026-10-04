Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, memuji Michael Olise, winger Bayern Munich, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Belgia yang dijadwalkan berlangsung besok Senin di "Stade de France", pada matchday keempat UEFA Nations League, sembari menyinggung sifatnya yang pendiam di luar lapangan hijau.

Zidane berkata: "Dia agak tertutup dan sedikit pemalu di luar lapangan, tetapi itu tidak masalah, karena di dalam lapangan dia sama sekali tidak pemalu, melainkan seorang pemimpin alami dengan gaya bermainnya."

Legenda Les Bleus itu melanjutkan: "Dia menunjukkan seluruh bakatnya dengan bola. Dia sudah membuktikan diri di sini sejak lama, dan tampil dengan level yang luar biasa bersama klubnya."

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Kata-kata Zidane tidak terdengar mengejutkan bagi siapa pun yang mengikuti Olise, karena keengganannya terhadap media sudah terkenal; ia jarang berbicara di depan umum dan menolak segala kemunculan yang berlebihan.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Équipe", sang pemain menjelaskan sikapnya dengan mengatakan bahwa ia lebih suka membiarkan bolanya yang berbicara tentang dirinya, serta menegaskan bahwa ia tidak pernah menyukai sorotan. Selebrasinya yang terkenal, dengan meletakkan satu jari di mulut dan jari lainnya di telinga, juga dipandang sebagai pesan bahwa ia tidak mendengarkan kritik dan memilih diam.

Momen terkenalnya yang pertama kembali ke masa-masanya bersama Crystal Palace, ketika ia mencetak gol kemenangan atas West Ham, lalu memberikan wawancara yang sangat singkat setelahnya, di mana ia merangkum golnya dengan mengatakan bahwa rekannya mengoper bola kepadanya lalu ia menembak dan mencetak gol.

Kontroversi kembali muncul beberapa pekan lalu, setelah ia mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan Bayern atas Bodø/Glimt (5-0), di Liga Champions. Ketika ditanya tentang penampilannya, ia hanya memberi jawaban-jawaban pendek yang ditafsirkan sebagian orang sebagai kurang hormat, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu. Saya menembak, lalu bolanya masuk atau tidak masuk. Saya bukan satu-satunya yang mencetak gol."

Pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl terpaksa membelanya. Eberl menegaskan bahwa anak-anak muda di "TikTok" dan platform media sosial justru merayakan Olise "karena ia bersikap apa adanya."



