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Zidane Menjelaskan Insiden Kontroversialnya dengan Prancis

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
France vs Italy
Italy
Z. Zidane
Turki
Prancis
Italia

Setelah awal yang bersejarah

Setelah 20 tahun sejak penampilan terakhirnya dengan kostum timnas Prancis, Zinedine Zidane kembali merasakan atmosfer Les Bleus, tetapi kali ini dari kursi pelatih kepala. Dan ketika semua orang bersiap menyambut berkumandangnya lagu kebangsaan Prancis "La Marseillaise" sebelum laga menghadapi Turki, Zidane justru absen di awalnya dalam pemandangan yang menyita perhatian.

Zidane menjelaskan, dalam konferensi pers usai pertandingan, bahwa penyebabnya adalah protokol yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan, ujarnya: "Sayangnya, ya. Protokolnya lebih cepat dari perkiraan, dan saya sedikit terlambat untuk masuk. Saya lebih suka tiba sejak awal."

Laga antara Turki dan Prancis, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus tanpa balas satu gol, merupakan yang pertama bagi Zidane sebagai kepala staf kepelatihan timnas Prancis, sekaligus mengembalikannya ke atmosfer timnas setelah absen selama dua dekade, sejak final Piala Dunia 2006 melawan Italia.

Kemenangan Zidane bukan sekadar awal yang sukses bagi perjalanan kepelatihannya bersama Prancis, tetapi juga membawa makna historis, setelah ia menjadi pelatih timnas Prancis pertama yang meraih kemenangan dalam laga perdananya sejak Aimé Jacquet.



Jacquet mengawali tugasnya bersama Les Bleus dengan kemenangan atas Italia (1-0) di Napoli pada 16 Februari 1994, lewat gol yang dicetak Youri Djorkaeff.

Sejak awal era Jacquet hingga kedatangan Zidane, lima pelatih telah menangani timnas Prancis, tanpa ada satu pun dari mereka yang mampu meraih kemenangan dalam laga perdananya, sebelum Zidane memutus rangkaian tersebut dengan kemenangan berharga atas Turki.

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