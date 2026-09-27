Zidane Mengubah Peran Rayan Cherki, dan Sang Pemain Merespons dengan Cara Sempurna

Tampaknya Zinedine Zidane sudah mulai menemukan versi Rayan Cherki yang ia inginkan, setelah memberikan peran baru kepada pemain Manchester City itu di lini tengah timnas Prancis, sehingga sang pemain tampil sebagai salah satu penampilan paling meyakinkan sejak bergabung dengan skuad Les Bleus, saat menghadapi Turki.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, Cherki tampil berbeda di bawah asuhan Zidane, setelah ia dimainkan di jantung lini tengah dalam formasi 4-3-3, menyusul penampilan mengecewakan yang ia tunjukkan di Piala Dunia 2026.

Cherki menampilkan permainan yang seimbang saat menghadapi Turki, karena ia tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan ancaman ofensif, tetapi juga menunjukkan aktivitas yang mencolok dalam merebut bola, dengan komitmen yang jelas terhadap posisinya di dalam lapangan, tanpa berbenturan dengan pergerakan Ousmane Dembele atau Michael Olise.

Penampilan ini menarik perhatian Zidane, yang berbicara dengan penuh kekaguman tentang kemampuan sang pemain dalam sebuah wawancara eksklusif dengan stasiun "Telefoot", dan Zidane berkata: "Dia adalah pemain dengan bakat serba bisa dan mampu bermain di posisi mana pun. Saya rasa inilah yang saya inginkan darinya saat ini, dan saya percaya pada kemampuannya untuk itu".









Ia menambahkan: "Kami tahu apa yang bisa ia lakukan dengan bola, begitu juga tanpa bola, dan di posisi ini ia juga bisa bertahan. Ia menjalankan perannya dengan sangat baik, dan terlibat dalam tugas bertahan maupun menyerang. Ini posisi yang sangat saya hargai darinya".

Dengan demikian, tampaknya Zidane telah menemukan peran baru bagi Cherki yang bisa memberinya ruang lebih besar untuk memberi pengaruh bersama timnas Prancis, dengan memanfaatkan kemampuan teknisnya sekaligus komitmen terhadap tugas-tugas bertahan yang dituntut oleh posisi barunya.