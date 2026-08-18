Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, terus menuntaskan sentuhan akhir pada staf pendampingnya, sebagai persiapan untuk memulai tugasnya bersama "Les Bleus", setelah pekan lalu Federasi Sepak Bola Prancis mengungkap sebagian besar tim yang akan bekerja bersamanya.

Dalam konteks ini, jurnalis Prancis Xavier Giraudon bersiap mengemban posisi sebagai kepala media timnas Prancis, menggantikan Raphaël Raymond, yang menangani hubungan antara timnas dan media massa sejak 2018.

Menurut yang diungkap surat kabar "Le Parisien" dan dikonfirmasi oleh "Radio Monte Carlo", Giraudon, jurnalis di kanal "Canal+" dan "InfoSport+", akan memulai tugas barunya dalam waktu dekat, sebagai bagian dari penyesuaian terakhir yang dilakukan Zidane pada staf teknis dan administratifnya.

Hubungan lama yang mempertemukannya dengan Zidane

Giraudon memiliki hubungan lama dengan Zidane, setelah sebelumnya ia kerap mengikuti pertandingan Bordeaux selama periode bermain bintang Prancis tersebut bersama tim itu pada era 1990-an.

Jurnalis Prancis itu termasuk salah satu nama yang mengikuti perjalanan Zidane sejak awal kariernya, sebelum Zidane berubah menjadi salah satu bintang sepak bola dunia paling terkemuka bersama Juventus lalu Real Madrid, dan memimpin negaranya meraih gelar Piala Dunia 1998.

Hubungan lama antara kedua pria ini diharapkan dapat memudahkan tugas Giraudon dalam posisi barunya, terutama karena Zidane memilih memakai jasanya dalam penataan staf barunya di pusat latihan timnas Prancis di Clairefontaine.

Juara lain dari Mundial 1998 dalam perjalanan?

Sambil menanti pengumuman sisa nama lainnya, Zidane bersiap memperkenalkan staf teknis dan administratifnya secara lengkap dalam sebuah konferensi pers yang dijadwalkan pada bulan depan.

Staf tersebut diperkirakan akan mencakup sekitar 25 orang, di antaranya mantan penjaga gawang Fabien Barthez, yang mendapat tugas melatih para penjaga gawang.

Namun, Barthez mungkin bukan satu-satunya juara dunia edisi 1998 yang bergabung ke dalam staf pendamping Zidane, karena nama Bernard Diomède santer terdengar dalam beberapa pekan terakhir.

Diomède saat ini menjabat sebagai pelatih timnas Prancis U-20, dan mungkin termasuk salah satu opsi yang diajukan untuk bergabung ke staf teknis Zidane, dalam langkah yang bisa kembali mempertemukan sejumlah juara generasi emas sepak bola Prancis.

Awal yang sulit bagi Zidane

Begitu stafnya lengkap, Zidane akan secara resmi memulai petualangannya sebagai nakhoda timnas Prancis dengan laga tandang melawan Turki pada 25 September, dalam ajang UEFA Nations League.

Hanya tiga hari setelahnya, timnas Prancis akan bertandang ke markas Belgia, sebelum Zidane menjalani laga pertamanya di tanah Prancis ketika menjamu timnas Italia pada 2 Oktober di Stade de France.

Pelatih Prancis itu saat ini tengah bekerja untuk merampungkan seluruh detail stafnya sebelum resmi memasuki fase baru, yang banyak dinantikan oleh publik Prancis, terutama dengan kembalinya salah satu ikon paling terkemuka sepak bola Prancis untuk memimpin timnas setelah bertahun-tahun penantian.