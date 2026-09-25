Zidane menegaskan kabar buruk soal Mbappe: Dia akan kembali ke Madrid!

Timnas Prancis meraih kemenangan sulit atas Turki dengan skor 1-0, pada laga perdana Zinedine Zidane sebagai kepala staf teknis "Les Bleus" di UEFA Nations League. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami sang kapten Kylian Mbappe, yang mengalami cedera lutut dan terpaksa meninggalkan lapangan sebelum satu jam pertandingan berlalu.

Mbappe mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, sebelum mengalami cedera pada momen yang sama, dalam ironi yang menyakitkan bagi kapten timnas Prancis.

Penyerang Real Madrid itu mencoba tetap bertahan di lapangan setelahnya, tetapi ia tidak mampu melanjutkan permainan, hingga terjatuh kesakitan saat menuju ruang ganti.

Zidane menegaskan usai pertandingan bahwa Mbappe akan meninggalkan kamp latihan timnas dan kembali ke Madrid, setelah staf teknis memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan memainkannya.

Pelatih asal Prancis itu mengatakan kepada saluran "TF1" bahwa kondisi kaptennya "tidak baik", seraya menjelaskan bahwa ia menderita hiperekstensi pada lutut, dan pemeriksaan medis akan menentukan sifat cedera tersebut secara lebih akurat.

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan bahwa Mbappe mengalami cedera tendon, yang akan menghalanginya untuk tampil bersama timnas selama sisa periode jeda internasional.

Dengan demikian, kapten Prancis itu akan absen pada laga melawan Italia, yang dijadwalkan berlangsung Jumat di Stade de France, dan juga tidak akan ikut dalam perjalanan timnas ke Belgia serta pertandingannya melawan timnas Belgia pada Senin berikutnya.

Federasi Prancis mendoakan kesembuhan cepat bagi Mbappe, seraya berharap ia dapat segera kembali ke lapangan.