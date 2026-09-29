Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, memutuskan untuk memberikan hadiah kepada para pemainnya setelah meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas Belgia (1-0), Senin kemarin, dalam pekan kedua UEFA Nations League.

Gol tunggal dalam pertandingan itu tercipta pada menit ke-88 melalui pemain pengganti Michael Olise, yang membuat Zidane meledak kegirangan di luar garis lapangan.

Timnas Prancis kini memuncaki grupnya dengan koleksi 6 poin, setelah kemenangan di pekan pertama atas Turki (1-0).

Timnas Prancis bersiap menghadapi Italia di Stadion "de France", pada Jumat mendatang, dalam pekan ketiga turnamen ini.

Menurut jaringan "Foot Mercato", Zidane memutuskan untuk memberikan libur satu hari kepada para pemainnya, tiga hari sebelum menjamu Italia.

Perlu dicatat bahwa pasukan Les Bleus akan kembali menjamu Belgia dalam pekan keempat turnamen ini, pada 5 Oktober mendatang.



