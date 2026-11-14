Bagikan Ikuti GOAL di Google

Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, membantah adanya ketegangan apa pun dalam hubungannya dengan Kylian Mbappe, kapten Les Bleus sekaligus penyerang Real Madrid.

Iklan

Zidane menegaskan bahwa hubungan di antara keduanya berjalan sangat ideal, sekaligus berbicara mengenai kondisi sang pemain terkait keikutsertaannya menghadapi Turki, dalam laga yang dinanti besok Minggu, pada ajang matchday terakhir fase grup UEFA Nations League, di Stadion Matmut Atlantique, Kota Bordeaux, Prancis.

Baca Juga

Dalam Angka: Hakimi Raja Assist di Abad ke-21, dan Rentetan Belum Pernah Terjadi untuk Maroko

Cucurella: Dua Pemain Ini Lebih Berhak atas Ballon d'Or Ketimbang Kane

"Omong Kosong"

Zidane berkata, dalam konferensi pers jelang laga, menanggapi kabar ketegangan hubungannya dengan Mbappe: "Saya tidak memahami hal itu, tapi persoalannya tidak serius. Hubungan saya dengannya adalah hubungan pelatih dengan pemainnya, dan segalanya berjalan sangat ideal."

Iklan Iklan

Ia menambahkan: "Saya tidak bisa melarang orang mengatakan apa yang mereka mau, tapi ini hanya omong kosong. Hal ini disayangkan dan cukup mengganggu."

Topik Terkait

Pelatih asal Prancis itu menyinggung kondisi Mbappe terkait keikutsertaannya menghadapi Turki, setelah ia absen pada laga terakhir melawan Italia karena merasakan nyeri otot, sembari menegaskan bahwa kehadiran sang pemain bersama timnas adalah hal positif, dan keputusan keikutsertaannya dalam pertandingan berada di tangannya selaku manajer teknik.

Zidane berkata: "Lebih baik ia bersama kami. Tidak ada masalah apa pun, ia akan bersama kami besok, selebihnya itu merupakan pilihan pelatih."

Iklan

Sebelumnya, Zidane telah menegaskan bahwa cedera Mbappe tampaknya tidak serius, tetapi ia lebih memilih untuk tidak mengambil risiko menurunkannya menghadapi Italia, seraya menjelaskan bahwa sang pemain ingin tampil, dan berharap ia siap untuk menghadapi Turki.

Di sisi taktik, Zidane menegaskan sikapnya terkait posisi Warren Zaire-Emery, pemain Paris Saint-Germain, dengan menegaskan bahwa ia lebih suka memanfaatkannya di lini tengah, bukan di posisi bek kanan, meskipun ia mampu bermain di lebih dari satu posisi.

Iklan

Pelatih Prancis itu berkata: "Saya lebih suka melihatnya di area dalam, di lini tengah, di posisi biasanya."

Ia menambahkan: "Kami punya empat pemain di sisi sayap, dan kami memilih sesuai pemain yang tersedia. Jika Warren tampil, ia akan berada di lini tengah. Saya ingin melihatnya di posisi itu."

Iklan

Zidane juga membela sistem pertahanan timnas Prancis, setelah menghadapi pertanyaan mengenai kondisi kebingungan yang terlihat di lini belakang saat kekalahan 3-1 dari Italia, sembari menegaskan bahwa ia tidak sepakat dengan penilaian bahwa pertahanan mereka rapuh.

Ia berkata kepada salah satu jurnalis: "Saya sama sekali tidak sepakat dengan apa yang Anda katakan soal kerapuhan pertahanan. Persoalannya bukan karena kami tidak menampilkan performa bertahan yang baik, justru sebaliknya, saya rasa kami melakukannya dengan sangat baik."

Iklan

Dalam konteks lain, Zidane kembali menegaskan kepercayaannya kepada Rayan Cherki, pemain Manchester City, dan posisinya sebagai gelandang serang di sisi kanan, setelah ia mengandalkannya dalam peran tersebut pada laga-laga sebelumnya.

Ia berkata soal sang pemain: "Saya melihatnya bagus di posisi itu. Ia mampu bermain di posisi lain, tapi ia juga mampu bermain di posisi ini, dan menjalankannya dengan sangat baik."

Iklan

Timnas Prancis memasuki laga melawan Turki dengan berada di peringkat kedua grupnya, dengan koleksi 10 poin, sama dengan Italia yang memuncaki klasemen, dan unggul satu poin atas Belgia yang menempati peringkat ketiga, sehingga menjadikan pertandingan ini penentu dalam persaingan lolos ke perempat final UEFA Nations League.