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Pelatih timnas Prancis, Zinedine Zidane, menolak menganggap duel melawan Spanyol di perempat final UEFA Nations League sebagai kesempatan membalas kekalahan di semifinal Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa target timnya adalah menembus empat besar turnamen dan bersaing memperebutkan gelar juara.

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Seperti dilansir harian Spanyol, Marca, kekalahan Spanyol dari Inggris pada Minggu lalu membuat mereka harus menempuh jalur yang lebih sulit di UEFA Nations League setelah finis di posisi kedua fase grup. Hasil undian mempertemukan mereka dengan Prancis di perempat final, dengan leg kedua digelar di luar Spanyol.

Duel ini membangkitkan kenangan semifinal Piala Dunia, ketika Spanyol berhasil menyingkirkan Prancis dan melaju ke final melawan Argentina, sebelum akhirnya keluar sebagai juara.

Pelatih timnas Prancis, Zidane, berbicara tentang laga melawan Spanyol tersebut. Ia menegaskan fokusnya tertuju pada tantangan yang ada di depan mata, tanpa menoleh pada apa yang terjadi Juli lalu.

"Ini bukan soal balas dendam atas laga semifinal Piala Dunia, melainkan kompetisi yang berbeda dan skuad yang baru. Tujuannya masih sama, yaitu mencapai semifinal dan meraih gelar UEFA Nations League," kata Zidane.

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Leg pertama perempat final dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2027, sementara Prancis akan menjadi tuan rumah leg kedua pada 28 Maret.

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Hasil undian perempat final juga menentukan jalur selanjutnya menuju final UEFA Nations League. Pemenang duel antara Spanyol, sang juara dunia dan Eropa, dan Prancis akan berhadapan dengan pemenang laga Belanda kontra Portugal.

Di jalur lainnya, pemenang duel Jerman kontra Belgia akan bertemu dengan pemenang laga Inggris kontra Norwegia.

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Dua laga semifinal dijadwalkan berlangsung pada 9 dan 10 Juni 2027, sedangkan partai final akan digelar pada 13 Juni.

Zidane juga mengulas kekuatan Spanyol. Ia mengaku sejak awal sudah menyadari betapa sulitnya laga ini dan menegaskan bahwa staf pelatih akan mempelajari lawan secara cermat.

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"Kami tahu akan menghadapi lawan yang kuat. Lawannya adalah Spanyol, juara dunia saat ini. Kami mengenal mereka dengan baik, tetapi kami sudah memantau pertandingan-pertandingan terakhir mereka, dan saya akan menganalisis semuanya bersama staf pelatih saya. Untuk melangkah jauh di turnamen apa pun, Anda harus menghadapi tim-tim terbaik dan menyingkirkan mereka," ujarnya.

Mengenai persiapan Prancis untuk laga tersebut, Zidane menjelaskan bahwa staf pelatih akan terus memantau para pemain yang bergabung dalam skuad pada November lalu, juga pemain-pemain lainnya, demi memilih kelompok terbaik untuk tantangan ini.

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"Kami akan terus memantau para pemain yang bersama kami pada November, begitu pula pemain lainnya, untuk menyiapkan skuad terbaik bagi tantangan yang indah ini. Saya tahu semua pemain menjalani pertandingan penting bersama klub masing-masing, dan kami baru akan berkumpul lagi empat bulan mendatang, tetapi saya yakin mereka akan terus mengingat laga penting ini agar siap pada Maret nanti," tambahnya.