Zinedine Zidane, pelatih tim nasional Prancis, menegaskan bahwa Kylian Mbappe lebih berhak memenangi penghargaan Ballon d'Or, seraya memuji kemampuan penyerang Real Madrid tersebut, yang finis di posisi kedua di belakang pemain Inggris Harry Kane, peraih penghargaan tahun ini dari majalah "France Football" sebagai pemain terbaik dunia.

Zidane mengatakan, dalam wawancara dengan jaringan "Telefoot" hari Minggu ini, menjawab pertanyaan mengenai penghargaan Ballon d'Or: "Terkait Ballon d'Or, setiap orang punya preferensinya masing-masing soal pemenang. Mbappe mengakhiri perlombaan di posisi kedua, dan kita cukup menerima hasilnya. Mbappe merasa kecewa, karena dia layak memenangi Ballon d'Or, itu sudah pasti."

Pelatih Prancis itu menambahkan: "Saya yakin Kylian Mbappe akan senang mengenakan kembali seragam tim nasional Prancis. Dalam laga pertama saya sebagai pelatih tim nasional, dia mencetak gol, tetapi dia terpaksa kembali karena cedera. Dia ingin terus bersama grup, tetapi hal itu tidak mungkin. Dia pemain yang saya ikuti dengan sangat saksama, dan harus diberi banyak perhatian."

Legenda sepak bola Prancis itu juga memuji Desire Doue, salah satu talenta muda paling menonjol di Prancis, menjelang jeda internasional mendatang, yang selama jeda itu tim nasional Prancis akan berupaya lolos ke babak perempat final UEFA Nations League.

Zidane berkata tentang Doue: "Saya menyukai keberanian yang dimilikinya, dia bermain seolah-olah sedang menjalani pertandingan di kampung tempatnya tumbuh besar. Itu yang saya sukai, karena inilah mentalitas yang harus kita minta dari para pemain di atas lapangan."