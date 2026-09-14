Walid Acherchour, analis program "Après Foot" di radio RMC, memperingatkan kemungkinan pengaruh pernyataan terbaru Ousmane Dembele terhadap atmosfer timnas Prancis, setelah kontroversi yang dipicu oleh ucapannya usai kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest dengan skor 1-0, Minggu malam, pada pekan keempat Liga Prancis.

Dembele berbicara mengenai peluangnya mempertahankan penghargaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa ia terbiasa bekerja dalam diam tanpa menjadi "sosok yang terpilih", dalam sebuah tanggapan yang tampak mencolok di tengah pernyataan terbaru Kylian Mbappe soal penghargaan tersebut.

Dembele, yang menciptakan satu-satunya gol dalam pertandingan yang dicetak oleh Ferran Torres, berkata: "Saya selalu seperti itu, berada di barisan belakang, bekerja keras. Sepanjang karier saya, saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, tetapi saya bekerja dengan luar biasa keras. Saya tidak pernah terpilih, tetapi saya bekerja keras. Tahun lalu saya diganjar atas musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain, dan tahun ini kita lihat saja. Tidak ada tekanan, saya merasa tenang."

Acherchour mengaitkan ucapan Dembele dengan pernyataan Mbappe sebelumnya, setelah penyerang Real Madrid itu berbicara tentang peluangnya memenangkan Ballon d'Or, dengan menyebut bahwa ia selalu dipandang sebagai "sosok yang terpilih", sebelum menegaskan bahwa Dembele mungkin menanggapi kata-kata itu secara pribadi.

Acherchour berkata: "Hal ini bisa menjadi masalah bagi timnas Prancis, karena pernyataan yang dilontarkan Mbappe bisa dilihat dengan cara demikian. Saya yakin bahwa Ousmane Dembele mungkin menganggapnya sebagai persoalan pribadi."

Analis asal Prancis itu menambahkan bahwa pengulangan kata "terpilih" oleh Dembele dalam ucapannya usai laga melawan Brest bukanlah hal yang sepele, terutama di tengah penyebaran luas pernyataan semacam itu melalui media sosial.

Ia menjelaskan: "Apa yang dilakukan Dembele malam ini di Liga Prancis bukanlah hal yang remeh. Ia mengulang kalimat yang sama dengan Kylian Mbappe... Kita tahu betul apa yang terjadi di media sosial belakangan ini dan seberapa cepat penyebarannya, dan saya tidak percaya ia melakukannya secara sembarangan."

Acherchour menutup peringatannya dengan menegaskan perlunya memantau hubungan antara kedua pemain, terutama dengan masing-masing mencapai level baru bersama klubnya, dengan menilai bahwa apa yang terjadi antara Dembele dan Mbappe layak untuk diperhatikan, baik di level Paris Saint-Germain maupun di dalam timnas Prancis.