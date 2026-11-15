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Zinedine Zidane, pelatih tim nasional Prancis, mengomentari penampilan pemainnya Kylian Mbappe, selama kemenangan atas Turki dengan skor 2-1 di penutup fase grup UEFA Nations League.

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Timnas Prancis memastikan tiket lolos ke babak perempat final usai memuncaki Grup A dengan raihan 13 poin, sementara Turki tersingkir setelah menjadi juru kunci grup tanpa meraih satu poin pun.

Jaringan The Touchline menyiarkan pernyataan Zidane dalam konferensi pers, di mana pelatih Prancis itu berkata, "Target kami adalah lolos, dan kami benar-benar mewujudkannya. Misi telah tuntas."

Ia melanjutkan, "Saya sangat senang dengan penampilan Kylian Mbappe hari ini. Ia bermain dengan semangat kolektif dan tidak egois, serta layak mencetak dua atau tiga gol."

Zidane menyoroti, "Mbappe menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, dan saya sangat kagum dengan apa yang ia tampilkan tanpa bola."

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Ia menjelaskan, "Ketika saya tidak melihat apa yang ingin saya lihat di dalam lapangan, wajar jika kami merasa sedikit frustrasi, terutama terkait pressing. Kami membiarkan mereka bermain. Kami sama sekali tidak bagus, kami melakukan kesalahan dalam segala hal. Saya tidak puas."

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Pada saat yang sama, situs Foot Mercato memuat tanggapan pelatih Zidane terkait kemungkinan menghadapi Spanyol di babak delapan besar.

Duel melawan Spanyol, yang menuntaskan grupnya di belakang Inggris, berpeluang kembali terjadi. Timnas Prancis juga bisa menghadapi Denmark, Yunani, atau Jerman, di samping timnas-timnas lainnya, sesuai hasil pertandingan Senin malam.

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Ketika ditanya tentang kemungkinan kembali menghadapi Spanyol, negara yang ia kenal betul dan masih menjadi tempat tinggalnya, pelatih Prancis itu tidak menunjukkan keinginan untuk membahas kemungkinan tersebut atau mengungkapkan sikapnya.

Sang direktur teknik menanggapi, "Kita lihat saja timnas mana yang akan kami hadapi. Kami akan beristirahat sejenak, dan kami akan memikirkannya nanti. Kita lihat apa yang terjadi pada bulan Maret."