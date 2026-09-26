Zidane berencana melakukan perubahan pada susunan pemain Prancis

Timnas Prancis meraih kemenangan atas Turki pada Jumat malam dengan skor 1-0, dalam laga perdana Zinedine Zidane sebagai nakhoda jajaran teknis Les Bleus.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa rombongan timnas Prancis tiba di Belgia pada hari Sabtu ini, sebagai persiapan menjalani laga kedua mereka di UEFA Nations League melawan Belgia, lusa pada hari Senin.

Pelatih Zinedine Zidane mungkin akan melakukan dua perubahan baru pada susunan pemain Les Bleus saat menghadapi Belgia.

Menurut surat kabar L'Équipe, Andy Diouf, yang tetap berada di bangku cadangan saat melawan Turki, bisa saja mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter di posisi bek kiri, menggantikan Adrien Truffert, yang menampilkan performa apik dalam laga internasional keduanya.

Di lini tengah, Lucas Da Cunha juga bisa mendapatkan kesempatan bermain, kemungkinan besar di posisi gelandang bertahan.

Tidak menutup kemungkinan pula kedua pemain tersebut tampil selama laga sebagai pemain pengganti, dalam penampilan internasional perdana mereka, seiring kecenderungan Zinedine Zidane untuk membagi menit bermain di antara para pemainnya.