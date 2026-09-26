Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP
Diterjemahkan oleh

Zidane berencana melakukan perubahan pada susunan pemain Prancis

Belgium vs France
Belgium
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Belgia
Prancis

Timnas Prancis meraih kemenangan atas Turki pada Jumat malam dengan skor 1-0, dalam laga perdana Zinedine Zidane sebagai nakhoda jajaran teknis Les Bleus.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa rombongan timnas Prancis tiba di Belgia pada hari Sabtu ini, sebagai persiapan menjalani laga kedua mereka di UEFA Nations League melawan Belgia, lusa pada hari Senin.

Pelatih Zinedine Zidane mungkin akan melakukan dua perubahan baru pada susunan pemain Les Bleus saat menghadapi Belgia.

Menurut surat kabar L'Équipe, Andy Diouf, yang tetap berada di bangku cadangan saat melawan Turki, bisa saja mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter di posisi bek kiri, menggantikan Adrien Truffert, yang menampilkan performa apik dalam laga internasional keduanya.

Di lini tengah, Lucas Da Cunha juga bisa mendapatkan kesempatan bermain, kemungkinan besar di posisi gelandang bertahan.

Tidak menutup kemungkinan pula kedua pemain tersebut tampil selama laga sebagai pemain pengganti, dalam penampilan internasional perdana mereka, seiring kecenderungan Zinedine Zidane untuk membagi menit bermain di antara para pemainnya.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google