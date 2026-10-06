Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, menolak melontarkan kritik kepada Ousmane Dembele meski tampil dengan level yang biasa saja selama kemenangan 4-1 atas Belgia, seraya menegaskan kepuasannya terhadap performa bintang Paris Saint-Germain tersebut, yang tengah melewati periode sulit bersama timnas.

Dembele, peraih Ballon d'Or 2025, tidak mampu mengembalikan performanya saat menghadapi Belgia, setelah bermain di posisi sayap kanan, namun ia mendapat dukungan yang jelas dari Zidane usai laga, di tengah kritik yang menerpanya selama periode jeda internasional.

Zidane berkata dalam konferensi pers: "Saya rasa Ousmane tampil sangat bagus, terutama di awal pertandingan dan hingga awal babak kedua. Ia sangat dinamis, dan tidak ada masalah dengan itu."

Pelatih Prancis itu menambahkan: "Kami terbiasa melihatnya bermain di semua posisi, dan ia bagus di setiap posisi. Saya puas dengan apa yang ia tampilkan, ia menjadi kapten kami dan teladan yang baik bagi semua rekan setimnya, dan saya senang."

Pembelaan Zidane terhadap Dembele datang meski pemain tersebut tidak mencetak gol di satu pun dari empat pertandingan Prancis sejak pelatih baru itu memimpin timnas, hal yang membuatnya berada di bawah tekanan yang meningkat sebelum menghadapi Belgia.

Sebaliknya, Michael Olise mencuri perhatian setelah mencetak dua gol pada menit ke-88 dan 90+1, serta menciptakan satu gol untuk Rayan Cherki pada menit ke-81, hingga membawa Prancis meraih kemenangan besar atas Belgia.

Tampaknya Zidane masih sepenuhnya percaya pada Dembele, meski kontribusi ofensifnya bersama timnas menurun, dengan tetap berpegang pada dukungannya untuk bintang sekaligus kapten tim tersebut selama periode mendatang.