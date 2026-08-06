Zamalek Melancarkan Serangan kepada Bezerra: Penjualan Ditolak, Sanksi Sudah Siap

Klub Zamalek Mesir melancarkan serangan terhadap winger asal Brasil, Juan Bezerra, di tengah krisis yang mencuat baru-baru ini akibat penolakan sang pemain untuk kembali menjalani latihan tim utama menjelang awal musim sepak bola baru 2026-2027.

Bezerra sebelumnya, pada Kamis, merilis sebuah pernyataan melalui akun pribadinya di "Instagram", yang menyatakan keinginannya untuk hengkang dari klub selama periode transfer musim panas saat ini, dengan alasan telah menerima janji sebelumnya terkait hal tersebut.

Zamalek menanggapi pernyataan pemainnya dengan pernyataan lain, yang menyatakan penolakannya atas kepergian sang pemain dari skuad selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, seraya mengancamnya dengan sanksi apabila terus absen dari latihan.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Dewan direksi Klub Zamalek yang dipimpin oleh Kapten Hussein Labib mengumumkan penutupan pintu bagi segala tawaran untuk menjual pemain Brasil Juan Bezerra, pemain tim utama sepak bola, selama periode transfer musim panas saat ini."

Pernyataan itu menambahkan: "Dewan menegaskan bahwa klub telah memutuskan sikapnya, dan tidak akan membahas tawaran apa pun yang datang kepada sang pemain. Zamalek tidak dapat dipaksa untuk menjual, baik pemain Bezerra maupun lainnya, terlebih apabila pemain tersebut absen dari latihan."

Pernyataan itu melanjutkan: "Dewan direksi menegaskan bahwa pernyataan sang pemain memuat pernyataan tentang janji dari klub untuk hengkang pada akhir musim, dan hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh presiden klub maupun anggota dewan mana pun. Sang pemain seharusnya menyebutkan siapa yang telah memberinya janji tersebut."

Pernyataan itu melanjutkan: "Untuk menjamin Zamalek memperoleh hak-haknya, dewan direksi Zamalek telah memberitahukan kepada sang pemain akan perlunya kembali ke Kairo dan mengikuti latihan tim dengan teratur secara segera, mengingat keterikatannya dengan kontrak resmi bersama klub untuk 3 musim mendatang."

Pernyataan itu mengakhiri: "Dewan direksi juga menegaskan bahwa klub mengambil segala tindakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak dan regulasi yang mengaturnya, termasuk penerapan peraturan internal kepada sang pemain, dengan tetap mempertahankan seluruh hak klub."

Perlu diketahui bahwa winger Brasil itu bergabung dengan skuad Zamalek selama periode transfer musim panas lalu, datang dari klub Ukraina Oleksandriya, dan turut menyumbang gelar Liga Mesir bagi tim, setelah absen selama 4 tahun.