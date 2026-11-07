Pemain asal Maroko Yasser Zabiri, bintang Racing Santander, mencatatkan angka istimewa dalam laga melawan Malaga yang sedang berlangsung pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Zabiri menambah gol kedua Racing Santander pada menit ke-60 melawan Malaga, sehingga mencapai 9 gol di LaLiga musim ini.

Bintang Maroko itu menempati posisi keempat sendirian dalam daftar pencetak gol terbanyak LaLiga, di mana hanya Raphinha (15 gol), Kylian Mbappe (12 gol), dan Lamine Yamal (10 gol) yang mengunggulinya.

Zabiri bermain untuk Racing Santander musim ini dengan status pinjaman dari Stade Rennes.