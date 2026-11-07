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Zabiri Pesan Tempat di Antara Bintang El Clasico di Puncak Liga Spanyol

Y. Zabiri
Malaga vs Racing Santander
Malaga
Racing Santander
LaLiga
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
Real Madrid
Barcelona
Maroko
Spanyol
Prancis
Brasil

Kilau besar sang singa Maroko

Pemain asal Maroko Yasser Zabiri, bintang Racing Santander, mencatatkan angka istimewa dalam laga melawan Malaga yang sedang berlangsung pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Zabiri menambah gol kedua Racing Santander pada menit ke-60 melawan Malaga, sehingga mencapai 9 gol di LaLiga musim ini.

Bintang Maroko itu menempati posisi keempat sendirian dalam daftar pencetak gol terbanyak LaLiga, di mana hanya Raphinha (15 gol), Kylian Mbappe (12 gol), dan Lamine Yamal (10 gol) yang mengunggulinya.

Zabiri bermain untuk Racing Santander musim ini dengan status pinjaman dari Stade Rennes.

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