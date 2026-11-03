Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar skuat timnya untuk menghadapi AEK Athena, Rabu besok, pada pekan keempat babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Mourinho menyaksikan absennya sejumlah pemain, yaitu: Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, dan Arda Guler.

Real Madrid sebelumnya meraih kemenangan pada 3 pekan pertama Liga Champions Eropa menghadapi Inter Milan, Roma, dan Leipzig.

Berikut daftar lengkap skuat Real Madrid:

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Penjaga gawang: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Bek: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martinez.

Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.