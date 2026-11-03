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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Yuler dan Tchouameni absen: Mourinho umumkan skuad Madrid untuk hadapi AEK Athena

J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
Portugal
Turki
Prancis
Yunani
Spanyol

Apa alasan di balik keputusan pelatih asal Portugal itu?

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar skuat timnya untuk menghadapi AEK Athena, Rabu besok, pada pekan keempat babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Mourinho menyaksikan absennya sejumlah pemain, yaitu: Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, dan Arda Guler.

Real Madrid sebelumnya meraih kemenangan pada 3 pekan pertama Liga Champions Eropa menghadapi Inter Milan, Roma, dan Leipzig.

Berikut daftar lengkap skuat Real Madrid:

Pertandingan berikutnya
AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

Penjaga gawang: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Bek: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martinez.

Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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