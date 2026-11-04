Youth League, dua kekalahan lagi: Como dan Napoli tumbang dari Lens dan Porto

Matchday keempat Youth League sama sekali tidak berjalan baik bagi tim-tim Italia. Setelah Roma bermain imbang di Manchester melawan United yang diperkuat putra Wayne Rooney dan Inter kalah dari Feyenoord hari ini, Rabu 4 November, Como dan Napoli juga menelan kekalahan dalam laga tandang, masing-masing melawan Lens dan Porto.

LENS U19-COMO U19 2-1 - Hampir semua kejadian penting berlangsung pada babak pertama. Lens langsung tampil agresif dan membuka keunggulan lewat gol Grini pada menit kedelapan, yang membuat tim asuhan Falsini goyah. Pada menit ke-38, Grini mencetak gol keduanya melalui tembakan akurat setelah lini pertahanan Como gagal membuang bola dengan sempurna. Kali ini, Como merespons menjelang akhir babak pertama. Cassano (anak didik Fabregas) mencetak gol lewat sambaran sambil menjatuhkan diri untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Tempo pertandingan menurun pada babak kedua. Como berusaha menyerang, tetapi tidak pernah benar-benar berbahaya. Upaya Bosze pada masa tambahan waktu pun melambung. Como akhirnya menelan kekalahan kedua di kompetisi ini dan tetap mengoleksi empat poin, di luar zona playoff.

RC Lens-Como 1907 2-1

Pencetak gol: Grini 8’, Grini 38’, Cassano 44’

RC Lens - Jourdren, Fernoc (77’ Robbe), Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini (87’ Niakate), Joursky, Manoir (46’ Rocolat), Seddik (63’ Diakite), Dioumanara (63’ Sahli)

Cadangan: Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Stambouli, Erricchiello

Pelatih: Walid Mesloub

Como 1907 - Damioli, Bosze, Candido (60’ Tigano), De Paoli, Asfour (73’ Epifani), Joao Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland, Mazzara (73’ Cauli), Pisati

Cadangan: Visentin, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli

Pelatih: Gianluca Falsini

Wasit: McDermid (Skotlandia)

Kartu kuning: Seddik, Andrealli

PORTO U19-NAPOLI U19 3-1 - Napoli Primavera juga kalah 3-1 dalam laga tandang melawan Porto dan tetap berada di luar zona tersebut, dengan hanya mengantongi tiga poin yang diraih pada pertandingan sebelumnya di Villarreal. Napoli juga mengawali laga dengan buruk. Pelanggaran Zappala berbuah penalti yang dieksekusi Tiago Silva untuk mengubah skor menjadi 1-0. Pada babak kedua, Porto memperlebar keunggulan lewat gol Eduardo Ferreira berkat assist Tiago Silva, lalu Duarte Cunha memastikan hasil pertandingan pada menit ke-64. Napoli baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-71 melalui gol Liccardo dari assist Baridò, tetapi itu hanya kebangkitan sesaat karena Nikolov bertahan hingga akhir.

Porto-Napoli 3-1

Pencetak gol: 8′ penalti Tiago Silva (P), Eduardo Ferreira (P), 64′ Duarte Cunha (P), 71′ Liccardo (N)

Porto (4-4-2): Nikolov; Martim Cunha, Salvador Gomes (76′ Martim Chelmik), Rodrigo Teixeira, Froholdt; Granaas (67′ Anha Candé), Bernardo Lima (84′ Goncalo Oliveira), Tiago Silva, Mateus Mide (84′ Cardoso Varela); Eduardo Ferreira (67′ Joao Abreu), Duarte Cunha.

Cadangan: Charuzy, José Domingues, Rodrigo Goncalves, Muxito.

Pelatih: Joao Brandao.

Napoli (4-4-2): Spinelli; Santella (30′ Liccardo), Marotta (72′ Picardi), Branchizio, Zappala; Barido, D’Angelo, De Stefano (82′ Russo), Melnyk; Mane (72′ Saviano), Milton Pereyra.

Cadangan: Amendola, Lepre, Natale, Riccio, Pengue.

Pelatih: Antonio Nocerino.

Wasit: Lata (ALB)

Kartu kuning: Branchizio (N), Eduardo Ferreira (P), Salvador Gomes (P), Bernardo Lima (P), Marotta (N), Froholdt (P), Milton Pereyra (N)