Youssef En-Nesyri mengkritik wasit laga Al Ittihad dan Al Khaleej

Penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, melancarkan kritik terhadap wasit yang memimpin pertandingan timnya melawan Al-Khaleej di Liga Roshn Saudi, dengan menganggap bahwa wasit menjadi penyebab tersendatnya langkah timnya.

Al-Ittihad terjebak dalam hasil imbang positif melawan tamunya Al-Khaleej dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Sabtu malam, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan pertama Liga Roshn.

En-Nesyri mengatakan dalam pernyataan kepada saluran "Thmanyah" seusai pertandingan: "Alhamdulillah atas segalanya, kami bermain imbang 1-1, tetapi ada beberapa kesalahan, baik dari pihak kami maupun dari pihak wasit."

Ia menjelaskan: "Tidak ada kartu merah, karena tidak ada benturan, tetapi saya senang dengan para pemain dan apa yang mereka tampilkan, dan saya berharap yang akan datang akan lebih baik, dan kami akan memberikan segala yang kami miliki demi kemenangan dan membahagiakan para suporter."

Penyerang asal Maroko itu merujuk pada keputusan wasit pertandingan untuk mengusir bek asal Portugal, Danilo Pereira, pada menit ke-58 pertandingan, setelah meninjau teknologi video, karena menendang pemain Al-Khaleej tanpa bola.

En-Nesyri menutup pernyataannya: "Kami akan membahas pertandingan berikutnya mulai besok, dan kami akan siap untuk pertandingan itu, dan kami akan berusaha untuk menang."

Perlu diingat bahwa En-Nesyri mencetak satu-satunya gol Al-Ittihad dalam pertandingan tersebut, sehingga menjadi pemain asing keempat secara beruntun yang mencetak gol pembuka untuk "Sang Harimau" dalam turnamen Liga Roshn Saudi.