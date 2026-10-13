Youri Mulder melihat kelemahan besar dalam permainan PSV

Youri Mulder mengkhawatirkan lini pertahanan PSV. Klub papan atas asal Eindhoven itu baru mencatatkan nirbobol pertama mereka musim ini di Vriendenloterij Eredivisie saat mengalahkan sc Heerenveen 2-0 pada Jumat lalu.

PSV kesulitan menghadapi Heerenveen, terutama pada babak pertama, meski unggul 1-0 saat turun minum berkat gol Guus Til. Pada pertengahan babak kedua, Marcus Linday secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri sehingga keunggulan PSV bertambah.

"Menurut saya, PSV juga tidak bermain bagus melawan Heerenveen. Yang mengkhawatirkan, mereka juga memberikan banyak peluang kepada lawan," kata Mulder pada Selasa kepada Ziggo Sport menjelang duel melawan RB Leipzig di Liga Champions.

"Heerenveen bisa saja mencetak gol dua atau tiga kali. Setahu saya, itu nirbobol pertama mereka sepanjang musim, meski lawan mendapat sejumlah peluang. Ini memang masalah bagi PSV," ujar sang analis sebagai catatan bagi pelatih Peter Bosz.

Rekan analisnya, Nordin Amrabat, sepenuhnya sependapat dengan penilaian Mulder. "PSV menerapkan tekanan tinggi di seluruh area lapangan. Itu bisa berjalan sangat baik karena mereka merebut bola jauh di area lawan, lalu mendapatkan peluang. Namun, jika lawan berhasil lolos dari tekanan itu, merekalah yang menciptakan peluang."

"Itu juga terlihat saat melawan Heerenveen. Tekanan PSV sering kali tidak berhasil. Heerenveen bahkan bisa saja unggul 0-3 saat turun minum," kata mantan penyerang yang pernah membela PSV tersebut. Pada akhirnya, ia menyaksikan PSV menang 2-0.

Dalam delapan pertandingan Eredivisie sejauh ini, PSV telah kebobolan sepuluh gol. Pada fase liga Liga Champions bulan lalu, mereka bermain imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk.