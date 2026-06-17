Yordania dan Irak sama-sama mencatatkan hasil negatif di Piala Dunia

Piala Dunia 2026 mencatat dua gol bunuh diri dalam satu hari yang sama, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2018.

Pemain Irak, Ayman Hussein, mencetak gol ke gawang timnya sendiri saat timnya kalah dari Norwegia dengan skor 4-1, sementara pemain Yordania, Yazan Al-Arab, juga mencetak gol bunuh diri saat timnya, Al-Nashama, dikalahkan oleh Austria dengan skor 3-1.

Hussein dan Yazan Al-Arab menjadi dua pemain pertama yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu hari di Piala Dunia, sejak 27 Juni 2018, ketika hal serupa terjadi pada pemain Meksiko Edinson Álvarez dan pemain Swiss Yann Sommer, menurut situs "stats foot" Prancis.





Baca juga

Atas perintah FIFA... Bahasa ini dilarang di konferensi pers Piala Dunia!

Mantan Bintang Brasil: Maroko Adalah yang Terbaik... Saya Tidak Memahami Keputusan Ancelotti!

Pertandingan antara Austria dan Yordania juga mencatatkan rekor sejarah lain yang tidak diinginkan bagi "Al-Nashami", Yordania menjadi tim nasional pertama yang salah satu pemainnya mencetak gol bunuh diri, dalam pertandingan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia, sejak Bosnia dan Herzegovina melawan Argentina pada 15 Juni 2014, ketika Sejad Kolasinac secara tidak sengaja mencetak gol ke gawangnya sendiri.









Yordania bermain di Grup 10, bersama Aljazair, Argentina, dan Austria, sedangkan Irak berada di Grup 9, bersama Norwegia, Senegal, dan Prancis.

Timnas Yordania akan berhadapan dengan Aljazair pada putaran kedua babak penyisihan grup, sedangkan timnas Irak akan bertanding melawan timnas Prancis.







