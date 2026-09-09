Bintang Manchester City dan Pantai Gading, Yaya Toure, memuji apa yang ia sebut sebagai "era baru" bagi para pelatih Afrika, karena malam ini ia akan menjadi manajer pertama dari benua hitam yang melatih sebuah tim di Liga Champions Eropa.

Mantan bintang Barcelona dan Manchester City itu akan memimpin tim Slovan Bratislava menghadapi Paris Saint-Germain pada pekan pertama fase liga di Liga Champions Eropa.

Toure yang berusia 43 tahun meninggalkan posisinya sebagai asisten pelatih timnas Arab Saudi sebelum menangani Bratislava, juara liga domestik dalam 8 musim terakhir, pada Juli lalu.

Ia kemudian membawa Slovan melewati tiga putaran kualifikasi untuk mengamankan tempat di fase liga Liga Champions.

Belum pernah ada pelatih Afrika yang menangani tim di Liga Champions Eropa, meskipun ada contoh pelatih Eropa kelahiran Afrika yang pernah melatih tim di turnamen ini, seperti duo Portugal Carlos Queiroz dan Paulo Fonseca yang lahir di Mozambik, sementara pelatih Prancis Jean Tigana lahir di Bamako.

Hal yang Sedikit Aneh

Toure berkata menjelang pertandingan: "Benar bahwa hal ini terlihat sedikit aneh, tetapi secara pribadi, ini benar-benar luar biasa. Ini adalah era baru yang penting. Bisa dikatakan bahwa segala sesuatunya kini berubah dan bergerak maju."

Ia melanjutkan: "Ada orang-orang yang memiliki keberanian yang cukup untuk mempekerjakan pelatih-pelatih muda, yang bersemangat untuk bekerja, dan yang ingin mendorong segala sesuatunya ke depan dengan cara yang positif," seperti dikutip oleh situs Yahoo Sport.

Toure berterima kasih kepada manajemen klub, termasuk mantan penyerang Slovakia Robert Vittek selaku direktur olahraga, karena telah memberinya kesempatan ini, "karena hal ini tidaklah mudah. Ini sangat sulit bagi kami. Kami harus bekerja dua atau tiga kali lebih keras" untuk mendapatkan kesempatan seperti ini.

Menghadapi Enrique

Toure, yang telah menjalani 97 pertandingan internasional, merupakan bagian dari tim Barcelona di bawah kepemimpinan Pep Guardiola yang meraih gelar Liga Champions Eropa pada tahun 2009.

Tim barunya menang di 4 pertandingan pertamanya di liga domestik musim ini, tetapi kalah dalam dua pertandingan beruntun sebelum perjalanannya ke Paris. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada tekanan pada Slovan — yang kalah dalam seluruh 8 pertandingannya pada penampilan terakhirnya di fase liga dua tahun lalu — saat menghadapi tim Luis Enrique, sang juara bertahan dua kali berturut-turut.

Ia menegaskan: "Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Luis Enrique adalah pelatih hebat dan salah satu pelatih terbaik saat ini. Jadi bermain melawan timnya adalah kesenangan tersendiri."