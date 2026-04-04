Pelatih Al-Ahli Jeddah asal Jerman, Matthias Jaissle, terus menorehkan sejarah bersama "Al-Raqi", setelah membawa timnya meraih kemenangan atas Damak dengan skor 3-0 pada Sabtu malam ini, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.

Dengan kemenangan ini, "Al-Raqi" mengumpulkan 65 poin dan sementara berada di posisi kedua klasemen Liga Roshen, kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan di putaran sebelumnya melawan Al-Qadisiyah.

Ini merupakan kemenangan ke-60 bagi pelatih asal Jerman tersebut bersama Al-Ahli di Liga Roshen, menjadikannya pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah Al-Raqi di kompetisi tersebut.

Selain itu, Yaisle membawa Al-Ahli meraih kemenangan kesepuluh berturut-turut di kandang di Liga Roshen untuk pertama kalinya sejak ia mengambil alih kepelatihan tim pada awal musim 2023-2024.

Perlu dicatat bahwa Yaisle merupakan salah satu pelatih paling sukses di Liga Roshen sejak kedatangannya, berkat kemampuannya mengelola pertandingan besar dan mengembalikan Al-Raqi ke persaingan yang kuat untuk memperebutkan gelar.



