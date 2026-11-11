Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

"Awal baru" Julian Brandt di Ajax sejauh ini berjalan sangat sukses. Pemain berusia 30 tahun itu mendapat pujian setinggi langit dari berbagai pihak. Kini, Jordi Cruyff menceritakan momen yang sangat istimewa baginya berkat Brandt.

Bagi direktur teknik Ajax itu, "momen terbaik" pada musim panas adalah ketika klub tersukses di Belanda tersebut akhirnya bisa mengumumkan keberhasilan merekrut mantan bintang BVB itu tanpa biaya transfer. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat anggota pada Senin.

"Tidak ada yang bocor sebelumnya. Berkat dia juga, itu menjadi momen yang luar biasa. Dia pun merahasiakannya," kata Cruyff tentang langkah mengejutkan Brandt ke Eredivisie. Cruyff sebelumnya telah menyampaikan hal serupa di televisi Belanda, Ziggo Sport.

"Yang benar-benar membuat saya senang adalah Brandt. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada yang tahu. Sama sekali tidak ada!" katanya sekitar sepekan sebelumnya. "Orang-orang pergi makan, lalu tiba-tiba menerima kabar bahwa Brandt bergabung dengan Ajax. Mereka pun heran: 'Hei, kami sama sekali tidak mendengar soal ini. Bagaimana mungkin?'"

Iklan Iklan

Dalam pidatonya, Cruyff juga menyinggung kepindahan Marc-Andre ter Stegen dari FC Barcelona ke Ajax. Kiper timnas Jerman itu, yang diturunkan statusnya menjadi pemain cadangan tetap di klub asal Catalunya tersebut, bergabung dengan Ajax sebagai pemain pinjaman pada musim panas. Ia ingin mendapatkan menit bermain di klub ternama agar bisa merebut kembali posisi kiper nomor satu Jerman di bawah Jürgen Klopp. Upayanya berhasil, Klopp menunjuk ter Stegen sebagai kiper nomor satunya dalam perjalanan menuju Euro 2028. "Dia bisa bermain di mana pun dia mau. Namun, dia tetap punya dorongan untuk bermain bagi Ajax," puji Cruyff tentang ter Stegen. Bersama kedatangan Brandt, transfer itu juga merupakan "transfer yang luar biasa", kata Cruyff.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 08.30 HAA

Bagaimana Julian Brandt menanggapi kritik Van der Vaart?

Musim panas lalu, pemain menyerang itu dikaitkan dengan klub-klub Eropa yang saat ini jauh lebih menarik, setelah pada awal Maret dipastikan Brandt tidak akan mendapat kontrak baru di Dortmund. Brandt, antara lain, berulang kali dikaitkan dengan kepindahan ke Atletico Madrid sebagai pengganti Antoine Griezmann atau ke Premier League yang kaya secara finansial. Namun, pada akhirnya ia memilih Ajax dan saat ini ia hampir pasti tidak menyesali keputusan tersebut.

Dalam 17 pertandingan kompetitif sejauh ini, ia telah mencetak delapan gol dan menyumbang dua assist. Penampilannya bahkan membuat Rafael van der Vaart, kritikus paling vokal yang kerap melontarkan pendapat kontroversial, kini diam dan menikmati permainannya.

Iklan

"Saya juga harus mengatakan bahwa saya terganggu oleh orang-orang yang begitu antusias dengan transfer itu," kata van der Vaart dengan nada mencela tak lama setelah kedatangan Brandt. Ia menyebut pemain Jerman itu sebagai "pesepakbola yang hanya bagus saat situasi mendukung" dan menegaskan bahwa Brandt seharusnya bersyukur bisa mengenakan seragam Ajax Amsterdam.

Namun, setelah Brandt menjalani sepertiga awal musim pertamanya dengan sangat baik, van der Vaart pun belum lama ini berbalik arah secara mencolok. "Dia luar biasa. Dia pemain terbaik Ajax," katanya di sela-sela peresmian sebuah lapangan rumput sintetis di Hamburg pada pertengahan Oktober.

Iklan

Namun, Brandt tidak terpengaruh. Ketika ditanya tentang apresiasi yang tiba-tiba muncul itu, ia menanggapinya dengan tenang dalam perbincangan di podcast "Spielmacher". "Pendapat bisa berubah sangat, sangat cepat. Ini pertama kalinya saya mendengar kalimat itu," katanya tentang pujian van der Vaart.

Menghadapi kritik kini sudah menjadi hal biasa bagi Brandt, sebab ia tidak jarang mengalaminya saat di BVB. Penampilannya kerap memecah pendapat. Bagi sebagian orang, ia pemain menyerang yang luar biasa. Bagi yang lain, ketika Dortmund sedang kesulitan, ia menjadi kambing hitam yang lesu dan tidak mampu memenangi duel.

Iklan

Van der Vaart kemudian juga merasakan betapa tenangnya Brandt menghadapi kritik yang dilontarkan kepadanya di depan umum. "Terakhir kali dia mengatakan hal yang berbeda, saya juga sering ditanya soal itu. Entahlah, sikap saya selalu begini: 'Sudahlah, jangan ganggu saya dengan omong kosong itu'," kata Brandt, yang kini telah mengalami kemunduran pertamanya dengan seragam Ajax.

Getty Images

Cedera apa yang dialami Julian Brandt?

Pada akhir Oktober, ia mengalami cedera tanpa kontak dengan pemain lawan pada babak pertama kemenangan 1-0 atas AZ Alkmaar. Pada menit ke-38, ia tiba-tiba duduk di lapangan dengan wajah menahan sakit, lalu harus mendapat perawatan dan diganti. Raut wajahnya tampak khawatir dan mengisyaratkan bahwa cederanya mungkin lebih serius.

Iklan

Namun, tampaknya kekhawatiran itu tidak terbukti. Cruyff memberikan kabar yang cukup melegakan, meski tetap berhati-hati, dengan mengatakan bahwa cedera tersebut "tidak serius". Meski demikian, Brandt absen dalam dua pertandingan kompetitif terakhir Ajax sebelum jeda internasional.