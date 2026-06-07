Yang menarik: Striker Irak ditahan selama berjam-jam oleh ICE menjelang Piala Dunia

Penyerang Irak Aymen Hussein diinterogasi selama berjam-jam di Bandara O’Hare, Chicago, saat tiba di Amerika Serikat, demikian menurut seorang pejabat federasi sepak bola Irak. Federasi Sepak Bola Irak menanggapi hal tersebut di X dengan kritik tajam terhadap FIFA.

Penyerang tersebut ditahan dan diinterogasi selama hampir tujuh jam di bandara. Menurut pejabat tersebut, fotografer tim Talal Salah ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Ponsel Hussein diperiksa saat kedatangannya, kata pejabat Irak tersebut. “Fotografer tim Salah ditahan lebih dari sepuluh jam, menjalani pemeriksaan ponsel serupa, dan akhirnya ditolak masuk ke AS.”

Biro berita Reuters melaporkan bahwa Badan Imigrasi AS (ICE) dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) belum menanggapi permintaan komentar mengenai interogasi yang dilaporkan tersebut.

Sabtu lalu, Asosiasi Sepak Bola Irak mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. “Selamat kepada FIFA karena telah menugaskan Piala Dunia kepada negara yang mampu menahan seorang pemain, yang tidak pernah menjadi berita utama di mana pun selain karena prestasinya di lapangan, selama tujuh jam.”

“Ketika pencetak gol terbanyak Irak, yang telah lolos ke ajang olahraga terbesar di dunia, diperlakukan seperti tersangka saat tiba, sulit untuk tidak bertanya-tanya sambutan seperti apa yang menanti tim-tim tertentu, seperti Iran, dan para pendukungnya,” tulis federasi tersebut di X.

Selain itu, asosiasi tersebut menyinggung Piala Dunia di Qatar yang mendapat kritik tajam. “Selama bertahun-tahun, setiap aspek organisasi di Qatar telah diteliti, dikomentari, dan dikritik. Saya berharap Amerika Serikat juga akan menjalani tingkat pengawasan dan perhatian media yang sama. Bravo, Tuan Infantino.”