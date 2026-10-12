"Saya berbicara dengan sangat terbuka bersama Nick, yang menurut saya merupakan pesepakbola hebat dengan banyak kemampuan berbeda," jelas Jaissle, 38 tahun.

Ketika ditanya apakah Woltemade tidak ingin mengambil peran sebagai penantang di Magpies, Jaissle menjelaskan: "Seperti yang saya katakan, kami sudah menyampaikan dengan sangat jelas bagaimana posisinya saat itu di tim, juga mengingat gaya bermain kami yang menerapkan pressing tinggi. Pada saat itu, ada satu atau dua pemain lain yang sedikit lebih unggul." Karena itu, Woltemade memutuskan untuk menjalani masa peminjaman demi mendapatkan waktu bermain yang diharapkannya di klub.

Meski sang penyerang pergi untuk sementara, pelatih itu tetap memasukkannya dalam rencana jangka menengah. Kedua klub tidak menyepakati opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman tersebut.

"Saya sangat menghargainya, dan tentu saja dia tetap pemain kami karena dia hanya dipinjamkan," tegas Jaissle. Kontrak pemain berkaki dominan kanan itu di Newcastle masih berlaku hingga 2031. Dengan demikian, berdasarkan situasi saat ini, ia akan kembali mencoba peruntungannya di Inggris tahun depan.

Namun, dari sisi performa, awal baru sang penyerang di Serie A sejauh ini berjalan sangat tersendat. Woltemade belum juga menemukan ritmenya di Turin. Meski begitu, belakangan ada sinyal positif dari seorang rekan setimnya.

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Randal Kolo Muani puji kehadiran Nick Woltemade di Juventus

Dalam laga terbaru yang berakhir 1-1 melawan Cagliari Calcio, perubahan baru terjadi setelah pemain asal Jerman itu masuk sebagai pengganti. Rekan duetnya di lini depan, Randal Kolo Muani, menyundul umpan silang Kerim Alajbegovic di tiang jauh pada menit ke-81 untuk menyamakan kedudukan. Tak lama kemudian, tembakan langsungnya membentur bagian bawah mistar gawang.

Penyerang asal Prancis itu tampak terbantu oleh kehadiran fisik pemain asal Jerman tersebut karena ia tidak lagi harus menjadi satu-satunya ujung tombak pada fase akhir pertandingan. "Pelatih mengatakan saat jeda bahwa kami banyak menguasai bola dan harus mengirimkannya ke kotak penalti lewat umpan silang karena ada banyak pemain di sana. Ketika Woltemade masuk, peluang yang muncul lebih banyak dan permainan berjalan jauh lebih baik daripada pada babak pertama, meski kami masih bisa meningkatkan penampilan," kata Kolo Muani.

"Ketika Nick bergerak ke tengah, dengan posturnya yang tinggi, dia bisa menahan bola dan menyibukkan para bek. Itu memberi saya lebih banyak kebebasan untuk bergerak dan mendapatkan bola. Bagi saya, itu jauh lebih baik," lanjut mantan pemain Frankfurt tersebut.

Woltemade pindah dari VfB Stuttgart ke Magpies pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 75 juta euro, tetapi tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Premier League. Setelah hanya berselang singkat, antusiasme terhadap pemain yang telah 14 kali membela tim nasional Jerman itu pun memudar.