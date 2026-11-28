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Barcelona bersiap menambahkan pengalaman istimewa dalam tur wisata di Stadion Spotify Camp Nou setelah memutuskan membuka pintu ruang ganti tim utama bagi pengunjung. Langkah ini memberi suporter kesempatan langka untuk menjelajahi salah satu tempat paling privat di klub Catalan tersebut, sekaligus menunjukkan ambisi manajemen untuk meningkatkan pendapatan dari stadion setelah renovasi rampung.

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Sebagaimana diungkap surat kabar "Mundo Deportivo" asal Spanyol, Barcelona berencana membuka akses kunjungan ke ruang ganti tim utama sebagai bagian dari tur baru museum dan stadion, yang dijadwalkan dibuka kembali pada kuartal pertama 2027. Pengalaman ini pun akan menjadi salah satu daya tarik utama dalam proyek wisata baru tersebut.

Keputusan ini menjadi perubahan mencolok dibandingkan tur wisata sebelumnya, yang berlangsung hingga Mei 2023 sebelum renovasi stadion dimulai, karena rute kunjungan saat itu mencakup jalur melewati ruang ganti tim utama.

Namun, situasinya akan berbeda kali ini, sebab kunjungan kini memungkinkan secara logistik. Terlebih, tim utama hanya menggunakan ruang ganti pada hari pertandingan, sehingga pengunjung dapat diterima pada hari-hari lain dalam sepekan tanpa mengganggu persiapan para pemain.

Ruang ganti tersebut berada di area bawah tanah seluas sekitar 2.600 meter persegi yang menampung sejumlah fasilitas khusus klub, di antaranya ruang ganti staf, ruang ganti perempuan, serta kantor pelatih Hansi Flick.

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Area ini juga memiliki fasilitas lain, terutama zona akuatik modern, pusat kebugaran kecil, dan ruang khusus untuk analisis pertandingan serta menonton video. Dengan begitu, pengunjung berkesempatan melihat sebagian detail keseharian di dalam fasilitas olahraga tersebut.

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Selama masa renovasi, kunjungan ke bagian dalam stadion dibatasi karena alasan keselamatan. Namun, pembukaan kembali proyek ini akan menghadirkan lagi pengalaman tersebut, karena pengunjung dapat melanjutkan tur mereka di dalam Camp Nou setelah mengunjungi museum, sesuai paket yang mereka beli.

Keistimewaan khusus bagi anggota Barcelona

Kemudahan yang diberikan tidak hanya sebatas dibukanya ruang ganti tim utama. Barcelona juga berencana memberikan keistimewaan khusus bagi para anggotanya, yakni akses masuk gratis sepenuhnya ke museum baru dan area ruang ganti.

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Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari langkah yang diterapkan klub pada tur sebelumnya dan museum sementara, yang saat ini berada di lokasi bekas arena seluncur es, di mana para anggota dapat masuk tanpa dipungut biaya.

Keistimewaan ini menjadi upaya untuk menjaga hubungan khusus antara klub dan para anggotanya, sekaligus memberi mereka kesempatan menikmati fasilitas baru seiring peluncuran proyek wisata dengan wajah yang telah diperbarui.

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"Skywalk": kejutan terbesar di Camp Nou

Meski begitu, ruang ganti tidak akan menjadi satu-satunya daya tarik dalam proyek baru ini. Barcelona bersiap menghadirkan pengalaman yang lebih mendebarkan bernama "Skywalk", yang akan menjadi salah satu tambahan paling dinantikan di Stadion Spotify Camp Nou.

Jalur melayang ini direncanakan dibangun di atas atap stadion, di area antara tribun utara dan tribun utama, pada ketinggian hingga 80 meter. Dari titik tertinggi fasilitas tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan panorama Kota Barcelona.

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Pengalaman ini serupa dengan fasilitas wisata yang ada di Stadion Tottenham Hotspur, karena akan memberi suporter sudut pandang berbeda terhadap stadion dan kota, jauh dari rute tur wisata konvensional.

Menurut laporan tersebut, klub menargetkan "Skywalk" dapat dibuka untuk pengunjung pada 2029, bertepatan dengan tahun ketika Camp Nou berharap menjadi tuan rumah final Liga Champions putra.

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Barcelona tidak memandang tambahan ini sekadar sebagai sarana hiburan baru, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan tahunan museum secara signifikan melalui paket wisata istimewa yang mampu menarik lebih banyak pengunjung.

Dengan demikian, Barcelona tidak hanya merenovasi stadionnya agar lebih modern dan mampu menggelar ajang-ajang besar, tetapi juga berupaya menjadikannya destinasi wisata terpadu yang memadukan pesona sepak bola dengan pengalaman hiburan, sekaligus membuka sumber pendapatan tambahan bagi klub di luar lapangan hijau.