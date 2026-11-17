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Ketegangan antara Jude Bellingham dan Marc Cucurella dalam laga Spanyol kontra Inggris memunculkan pertanyaan soal dampaknya terhadap suasana ruang ganti Real Madrid, mengingat kedua pemain sama-sama membela El Real.

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Laga yang mempertemukan kedua tim nasional di Stadion Metropolitano, pada matchday terakhir fase grup UEFA Nations League, diwarnai gesekan dan adu mulut berulang kali antara gelandang Inggris dan bek sayap Spanyol tersebut. Keduanya terlibat aksi saling protes sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Inggris.

Namun, jurnalis Roberto Morales menepis kemungkinan cekcok tersebut berubah menjadi perselisihan di dalam klub, meski karakter keduanya sangat berbeda.

Morales, jurnalis kantor berita Spanyol EFE, membahas insiden itu saat tampil dalam program "El Partidazo" di radio Cadena COPE. Ia menjelaskan bahwa Cucurella termasuk pemain yang menebarkan suasana positif di ruang ganti, berbeda dengan Bellingham yang memiliki karakter kompetitif yang lebih keras dan cenderung menyikapi segala hal dengan semangat yang meluap-luap.

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"Cucurella adalah salah satu pemain yang paling banyak menciptakan suasana bagus di ruang ganti. Bellingham bukan tipe seperti itu. Memang benar dia sangat kompetitif dan mudah terpancing, dan dia pemain yang membawa segala sesuatu sampai batas maksimal, tetapi dia sangat profesional. Saya tidak yakin apa yang terjadi akan pernah terbawa keluar lapangan," kata Morales.

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Sang jurnalis juga menepis kemungkinan ketegangan itu merembet ke Real Madrid: "Yang saya tepis adalah apa yang diinginkan banyak (pembenci) Real Madrid, yakni insiden ini memicu masalah di ruang ganti. Saya bisa memastikan kepada Anda bahwa itu tidak akan terjadi."

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Meski begitu, Morales tidak membebaskan gelandang Inggris itu dari tanggung jawab atas tindakannya. Ia mengkritik reaksi Bellingham ketika Cucurella terjatuh di lapangan akibat sebuah tekel. Saat itu, Bellingham mendekatinya dengan nada menantang dan melontarkan kata-kata yang terkesan provokatif: "Ayo, ada apa? Ada apa?"

"Bellingham sudah kelewat batas, dan seseorang harus menegurnya ketika dia kembali ke Valdebebas," ujar Morales mengomentari tindakan pemain Inggris tersebut, merujuk pada perlunya sang pemain diingatkan soal reaksinya.

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Di saat yang sama, Morales menyebut pelatih Jose Mourinho dituntut untuk mengawasi setiap tindakan yang melampaui batas dalam intensitas kompetitif, seperti yang terjadi antara sang gelandang dan bek sayap tersebut dalam laga Spanyol kontra Inggris.

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Spanyol, sang juara Piala Dunia 2026, menelan kekalahan pertama dari Inggris setelah rentetan 43 laga beruntun tanpa kalah. Inggris memuncaki Grup 3 dengan 15 poin, unggul selisih gol dan head-to-head atas Spanyol setelah menang pada laga pamungkas, sehingga kedua tim sama-sama memastikan tiket ke perempat final.

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