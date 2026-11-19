Bagikan Ikuti GOAL di Google

Rekan setim di Inggris, Curtis Jones dan Djed Spence, terlibat perdebatan kocak soal seri gim ikonis Grand Theft Auto dalam perjalanan menuju latihan Inter. Kedua gelandang berbeda pendapat tentang gim favorit mereka dalam seri tersebut di tengah euforia menjelang perilisan GTA 6.

Iklan

Bintang Inter berdebat soal GTA

Jones dan Spence tertangkap kamera sedang berdebat dengan jenaka saat sesi latihan Inter. Kedua pemain timnas Inggris itu memperdebatkan gim terbaik dalam seri Grand Theft Auto yang terkenal. Cuplikan percakapan santai mereka pun dengan cepat beredar di media sosial.

Video itu memperlihatkan kedekatan kedua pemain saat mereka berjalan menuju lapangan latihan pada Rabu. Inter membagikan video tersebut sebagai bagian dari tren yang tengah melanda klub-klub Serie A. Klub-klub Italia membuat konten daring untuk merayakan perilisan resmi GTA 6 pada Kamis, 19 November.

‘Yang benar saja’

Perdebatan bermula ketika seorang perwakilan media klub meminta kedua pemain menyebutkan gim favorit mereka dalam seri gim video bersejarah itu. Jones langsung menyampaikan pilihannya.

“GTA San Andreas, itu yang pertama kali saya mainkan, atau GTA V karena itu yang terbaru, sebelum GTA 6 dirilis,” jelas mantan gelandang Liverpool itu di depan kamera.

Iklan Iklan

Spence, yang baru-baru ini kembali ke Italia setelah menjalani tugas internasional bersama Inggris, berjalan hanya beberapa langkah di belakang rekan setimnya. Ia segera ikut menyebutkan pilihannya: “San Andreas, empat, lima, Vice City.”

Topik Terkait

Vice City memicu perdebatan di tempat latihan

Masuknya Vice City, gim klasik keluaran 2002, dalam daftar Spence langsung memancing reaksi keras dari rekan setimnya di klub. Jones tak percaya dengan pilihan itu.

“Apa?! Vice City? Yang benar saja,” seru Jones menanggapi. Percakapan jenaka itu memperlihatkan perbedaan selera bermain gim di ruang ganti Inter.

Iklan

Fokus kembali ke Serie A

Skuad Inter kini akan meletakkan pengendali gim mereka dan kembali mencurahkan perhatian sepenuhnya pada kompetisi domestik. Tim sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting berikutnya di Serie A setelah jeda internasional November.