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Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Yan Diomande Bersinar Lewat Gol Kelas Dunia dalam Kemenangan Mudah Real Madrid

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Champions League

Real Madrid meraih kemenangan yang cukup mudah di Liga Champions pada Rabu. Di Santiago Bernabéu, mereka mengalahkan RB Leipzig 4-1 lewat gol Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé, dan Yan Diomande. 

Pada awal pertandingan, tidak banyak aksi di depan kedua gawang. Arda Güler dan Kylian Mbappé beberapa kali menghadirkan ancaman, tetapi peluang terbesar justru menjadi milik Leipzig. Thibaut Courtois melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan Romulo Cardoso. 

Namun, Real Madrid berhasil mencetak gol sebelum turun minum. Tembakan Arda Güler tertahan tepat di depan garis gawang setelah dihalau kiper Maarten Vandevoordt, lalu Bernardo Silva memberikan sentuhan terakhir yang menentukan: 1-0. 

Selepas jeda, tim asuhan José Mourinho ingin secepat mungkin mengunci pertandingan dan mencari gol kedua. Gol itu tak butuh waktu lama untuk datang. Mbappé menyundul bola ke depan gawang, tempat Arda Güler menyambarnya dari jarak sangat dekat untuk mengubah skor menjadi 2-0. 

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup tenang hingga Mbappé memanfaatkan momennya menjelang akhir laga. Menerima umpan Yan Diomande, pemain asal Prancis itu melepaskan tembakan indah dari tepi kotak penalti ke pojok kanan atas gawang: 3-0. 

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Gol itu menjadi awal dari akhir laga yang ramai. Setelah Tidiam Gomis mencetak gol hiburan, Diomande turut mencatatkan namanya di papan skor. Pemain sayap yang didatangkan dari Leipzig pada musim panas lalu dengan biaya 125 juta itu mencetak gol terindah malam tersebut lewat tendangan voli memukau: 4-1. 

Dengan hasil ini, Real Madrid mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan di Liga Champions. Leipzig tetap mengantongi tiga poin yang mereka raih saat menghadapi PSV pekan lalu.

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